ВСУ атаковали один из объектов ЗАЭС

Украина атаковала один из комплексов Запорожской АЭС. Под удар попал тренажер реакторного зала станции, сообщает пресс-служба объекта.
«Сегодня ВСУ в очередной раз неоднократно атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС Прилет дронов ВСУ пришелся по крыше корпуса „Г“ учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», — сообщает ЗАЭС в telegram-канале. По их данным, пострадавших после атаки нет, как и серьезных повреждений.
Украина периодически атакует объекты ЗАЭС. Так, в мае 2025 года они атаковали тот же объект, что и сегодня. Киев бьет и рядом со станцией. Губернатор Евгений Балицкий называл ответственных за нападения террористами.
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