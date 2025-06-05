ВСУ атаковали один из объектов ЗАЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Серьезных повреждений объект не получил, сообщает ЗАЭС
Серьезных повреждений объект не получил, сообщает ЗАЭС Фото:

Украина атаковала один из комплексов Запорожской АЭС. Под удар попал тренажер реакторного зала станции, сообщает пресс-служба объекта.

«Сегодня ВСУ в очередной раз неоднократно атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС Прилет дронов ВСУ пришелся по крыше корпуса „Г“ учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», — сообщает ЗАЭС в telegram-канале. По их данным, пострадавших после атаки нет, как и серьезных повреждений.

Украина периодически атакует объекты ЗАЭС. Так, в мае 2025 года они атаковали тот же объект, что и сегодня. Киев бьет и рядом со станцией. Губернатор Евгений Балицкий называл ответственных за нападения террористами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина атаковала один из комплексов Запорожской АЭС. Под удар попал тренажер реакторного зала станции, сообщает пресс-служба объекта. «Сегодня ВСУ в очередной раз неоднократно атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС Прилет дронов ВСУ пришелся по крыше корпуса „Г“ учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», — сообщает ЗАЭС в telegram-канале. По их данным, пострадавших после атаки нет, как и серьезных повреждений. Украина периодически атакует объекты ЗАЭС. Так, в мае 2025 года они атаковали тот же объект, что и сегодня. Киев бьет и рядом со станцией. Губернатор Евгений Балицкий называл ответственных за нападения террористами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...