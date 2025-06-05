ВСУ атаковали один из объектов ЗАЭС

05 июня 2025 в 16:51 Размер текста - 17 +

Серьезных повреждений объект не получил, сообщает ЗАЭС Фото: Сергей Венявский © URA.RU Украина атаковала один из комплексов Запорожской АЭС. Под удар попал тренажер реакторного зала станции, сообщает пресс-служба объекта.



«Сегодня ВСУ в очередной раз неоднократно атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС Прилет дронов ВСУ пришелся по крыше корпуса „Г“ учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», — сообщает ЗАЭС в telegram-канале. По их данным, пострадавших после атаки нет, как и серьезных повреждений.



Украина периодически атакует объекты ЗАЭС. Так, в мае 2025 года они атаковали тот же объект, что и сегодня. Киев бьет и рядом со станцией. Губернатор Евгений Балицкий называл ответственных за нападения террористами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина атаковала один из комплексов Запорожской АЭС. Под удар попал тренажер реакторного зала станции, сообщает пресс-служба объекта. «Сегодня ВСУ в очередной раз неоднократно атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС Прилет дронов ВСУ пришелся по крыше корпуса „Г“ учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», — сообщает ЗАЭС в telegram-канале. По их данным, пострадавших после атаки нет, как и серьезных повреждений. Украина периодически атакует объекты ЗАЭС. Так, в мае 2025 года они атаковали тот же объект, что и сегодня. Киев бьет и рядом со станцией. Губернатор Евгений Балицкий называл ответственных за нападения террористами.