Орбан заявил о «превентивном ударе» Европы по России

Орбан: конфликт на Украине является превентивным ударом ЕС по России

05 июня 2025 в 16:55 Размер текста - 17 +

Орбан заявил, что провоенная пропаганда ЕС вредит экономике Европы Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что европейские лидеры расценивают конфликт на Украине как «превентивный удар» против России. Однако, по его словам, в первую очередь от военной пропаганды страдает экономика Евросоюза. «Согласно военной пропаганде Брюсселя, Россия может атаковать страны ЕС и даже НАТО, и только превентивный удар может остановить. В их головах война на Украине и есть превентивный удар», — приводит слова Орбана РИА «Новости». Такое заявление венгерский премьер сделал на форуме венгров Карпатского бассейна в парламенте Венгрии. По мнению Орбана, воспользовавшись конфликтом, Брюссель попытался забрать у стран-членов ЕС еще больше полномочий. Однако, как отмечает политик, из-за действий Европы страдают сами европейцы — подорожала энергия и все необходимое для повседневной жизни. Премьер уточнил, что «это не тот ЕС», куда вступала страна. Ранее Орбан назвал потраченные на помощь Украине 310 миллиардов евро «кошмарной» суммой. Он отметил, что если бы эти деньги вложили в экономику ЕС, то жизнь в Европе сейчас была бы гораздо лучше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что европейские лидеры расценивают конфликт на Украине как «превентивный удар» против России. Однако, по его словам, в первую очередь от военной пропаганды страдает экономика Евросоюза. «Согласно военной пропаганде Брюсселя, Россия может атаковать страны ЕС и даже НАТО, и только превентивный удар может остановить. В их головах война на Украине и есть превентивный удар», — приводит слова Орбана РИА «Новости». Такое заявление венгерский премьер сделал на форуме венгров Карпатского бассейна в парламенте Венгрии. По мнению Орбана, воспользовавшись конфликтом, Брюссель попытался забрать у стран-членов ЕС еще больше полномочий. Однако, как отмечает политик, из-за действий Европы страдают сами европейцы — подорожала энергия и все необходимое для повседневной жизни. Премьер уточнил, что «это не тот ЕС», куда вступала страна. Ранее Орбан назвал потраченные на помощь Украине 310 миллиардов евро «кошмарной» суммой. Он отметил, что если бы эти деньги вложили в экономику ЕС, то жизнь в Европе сейчас была бы гораздо лучше.