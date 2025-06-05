Ассоциация GFCN запустила бесплатные курсы по фактчекингу

05 июня 2025 в 15:43 Размер текста - 17 +

На сайте Ассоциации появятся лекции, мастер-классы и семинары для экспертов по всему миру Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Международная ассоциация по фактчекингу (GFCN) разместит на своем сайте лекции, мастер-классы и семинары на тему фактчекинга для экспертов по всему миру. Об этом сообщили в рамках первого полноформатного образовательного дня, который GFCN проводит совместно с «Мастерской новых медиа» на Глобальном цифровом форуме в Нижнем Новгороде. «Совсем скоро GFCN бесплатно для любых стран запустит образовательные проекты: мастер-классы, лекции и семинары. Мы готовы сотрудничать с любыми изданиями, делиться своими стандартами, мы за правду и за объективность», — отметил советник генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров. Он добавил, что сейчас в число участников GFCN входят представители всех континентов, в том числе эксперты из Северной Америки и Европы, а на сайте Ассоциации опубликовано уже 22 расследования, собравших в общей сложности свыше 2.5 миллионов просмотров. Руководитель «Мастерской новых медиа» Михаил Канавцев во время мероприятия отметил, что для работы с дезинформацией в современном мире необходимо не только развитие технологий, но и изменение мышления и моделей поведения людей. «Для этого необходимо консолидировать общество людей, которые понимают, что многополярный мир и антиколониальная политика — это нормально. Для этого нужны новые знания, сообщества и инструменты, которые мы можем использовать в своей медиапрактике и политической деятельности», — поделился Канавцев. На сегодняшний день к Ассоциации уже присоединились более 55 экспертов из 37 стран, отметил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», президент GFCN Владимир Табак. «Наша цель в рамках Ассоциации — собрать вокруг нее экспертов, журналистов и представителей медиа, которые готовы совместно отстаивать право на то, чтобы информация была достоверной», — добавил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Международная ассоциация по фактчекингу (GFCN) разместит на своем сайте лекции, мастер-классы и семинары на тему фактчекинга для экспертов по всему миру. Об этом сообщили в рамках первого полноформатного образовательного дня, который GFCN проводит совместно с «Мастерской новых медиа» на Глобальном цифровом форуме в Нижнем Новгороде. «Совсем скоро GFCN бесплатно для любых стран запустит образовательные проекты: мастер-классы, лекции и семинары. Мы готовы сотрудничать с любыми изданиями, делиться своими стандартами, мы за правду и за объективность», — отметил советник генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров. Он добавил, что сейчас в число участников GFCN входят представители всех континентов, в том числе эксперты из Северной Америки и Европы, а на сайте Ассоциации опубликовано уже 22 расследования, собравших в общей сложности свыше 2.5 миллионов просмотров. Руководитель «Мастерской новых медиа» Михаил Канавцев во время мероприятия отметил, что для работы с дезинформацией в современном мире необходимо не только развитие технологий, но и изменение мышления и моделей поведения людей. «Для этого необходимо консолидировать общество людей, которые понимают, что многополярный мир и антиколониальная политика — это нормально. Для этого нужны новые знания, сообщества и инструменты, которые мы можем использовать в своей медиапрактике и политической деятельности», — поделился Канавцев. На сегодняшний день к Ассоциации уже присоединились более 55 экспертов из 37 стран, отметил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», президент GFCN Владимир Табак. «Наша цель в рамках Ассоциации — собрать вокруг нее экспертов, журналистов и представителей медиа, которые готовы совместно отстаивать право на то, чтобы информация была достоверной», — добавил он.