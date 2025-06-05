Хинштейн спел коллегам песню в завершении отчета

Александр Хинштейн записал песню в студииShatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн закончил отчет о работе правительства с декабря 2024 года по июнь 2025 года видеоклипом на советскую композицию «Я люблю тебя, жизнь». Чиновник сам исполнил песню.
В видеоролике были показаны живописные кадры Курской области, жители, военнослужащие, а также моменты с совещаний. Присутствующие не знали, что песню поет сам Хинштейн. Но в конце видеоролика появились кадры с врио губернатора в студии звукозаписи. Просмотр клипа депутаты завершили бурными аплодисментами. Сам отчет доступен на официальной странице Курской области в соцсети «ВКонтакте».
«Я люблю тебя, жизнь» — популярная советская песня 1956 года на стихи Константина Ваншенкина. Музыку к ним написал Эдуард Колмановский.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн закончил отчет о работе правительства с декабря 2024 года по июнь 2025 года видеоклипом на советскую композицию «Я люблю тебя, жизнь». Чиновник сам исполнил песню. В видеоролике были показаны живописные кадры Курской области, жители, военнослужащие, а также моменты с совещаний. Присутствующие не знали, что песню поет сам Хинштейн. Но в конце видеоролика появились кадры с врио губернатора в студии звукозаписи. Просмотр клипа депутаты завершили бурными аплодисментами. Сам отчет доступен на официальной странице Курской области в соцсети «ВКонтакте». «Я люблю тебя, жизнь» — популярная советская песня 1956 года на стихи Константина Ваншенкина. Музыку к ним написал Эдуард Колмановский.