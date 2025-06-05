Хинштейн спел коллегам песню в завершении отчета

05 июня 2025 в 15:48 Размер текста - 17 +

Александр Хинштейн записал песню в студии Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн закончил отчет о работе правительства с декабря 2024 года по июнь 2025 года видеоклипом на советскую композицию «Я люблю тебя, жизнь». Чиновник сам исполнил песню. В видеоролике были показаны живописные кадры Курской области, жители, военнослужащие, а также моменты с совещаний. Присутствующие не знали, что песню поет сам Хинштейн. Но в конце видеоролика появились кадры с врио губернатора в студии звукозаписи. Просмотр клипа депутаты завершили бурными аплодисментами. Сам отчет доступен на официальной странице Курской области в соцсети «ВКонтакте». «Я люблю тебя, жизнь» — популярная советская песня 1956 года на стихи Константина Ваншенкина. Музыку к ним написал Эдуард Колмановский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн закончил отчет о работе правительства с декабря 2024 года по июнь 2025 года видеоклипом на советскую композицию «Я люблю тебя, жизнь». Чиновник сам исполнил песню. В видеоролике были показаны живописные кадры Курской области, жители, военнослужащие, а также моменты с совещаний. Присутствующие не знали, что песню поет сам Хинштейн. Но в конце видеоролика появились кадры с врио губернатора в студии звукозаписи. Просмотр клипа депутаты завершили бурными аплодисментами. Сам отчет доступен на официальной странице Курской области в соцсети «ВКонтакте». «Я люблю тебя, жизнь» — популярная советская песня 1956 года на стихи Константина Ваншенкина. Музыку к ним написал Эдуард Колмановский.