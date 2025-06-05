Американский инвестор предсказал роковой поворот Европы к российскому газу

NYT: Европа вернется к покупке российского газа из-за его дешевизны

05 июня 2025 в 17:01 Размер текста - 17 +

Европа будет скупать российский газ Создано в Midjourney Европа вскоре изменит мнение и вернется к покупке российского газа. Такое мнение выразил американский инвестор Стивен Линч, который пытается получить возможность вести переговоры о покупке газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает The New York Times. «Когда они решат, что им нужен газ из России — а они решат, — мы будем готовы. В конце концов, европейские лидеры изменят свою позицию», — заявил Линч в интервью NYT . Он отметил, что его планы были обсуждены с немецкими чиновниками из Минэнерго на встрече 6 мая в Берлине, где они продемонстрировали скептицизм по поводу его идеи. В 2025 году Россия получит от экспорта энергоресурсов и сырья в Европейский союз больше денег, чем Европа тратит на военную поддержку Украины. Об этом сообщает немецкая газета Bild. Основными импортерами российских энергоресурсов остаются Китай, Индия и Турция, на которые приходится около двух третей экспорта. Однако ЕС, несмотря на публичную поддержку Киева, только за месяц приобрел у России нефти, газа и урана примерно на два млрд евро, передают авторы материала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европа вскоре изменит мнение и вернется к покупке российского газа. Такое мнение выразил американский инвестор Стивен Линч, который пытается получить возможность вести переговоры о покупке газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает The New York Times. «Когда они решат, что им нужен газ из России — а они решат, — мы будем готовы. В конце концов, европейские лидеры изменят свою позицию», — заявил Линч в интервью NYT. Он отметил, что его планы были обсуждены с немецкими чиновниками из Минэнерго на встрече 6 мая в Берлине, где они продемонстрировали скептицизм по поводу его идеи. В 2025 году Россия получит от экспорта энергоресурсов и сырья в Европейский союз больше денег, чем Европа тратит на военную поддержку Украины. Об этом сообщает немецкая газета Bild. Основными импортерами российских энергоресурсов остаются Китай, Индия и Турция, на которые приходится около двух третей экспорта. Однако ЕС, несмотря на публичную поддержку Киева, только за месяц приобрел у России нефти, газа и урана примерно на два млрд евро, передают авторы материала.