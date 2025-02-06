Россиян, сбежавших из страны, хотят отправить реставрировать храмы в зоне СВО

Иванов: желающие вернуться в РФ люди должны реставрировать храмы в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Михаил Иванов предложил отправить россиян, которые хотят вернуться в страну после миграции, реставрировать храмы
Депутат Михаил Иванов предложил отправить россиян, которые хотят вернуться в страну после миграции, реставрировать храмы Фото:

Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил россиянам, покинувшим страну в 2022 году, отправиться в зону спецоперации на Украине для реставрации храмов на освобожденных ВС РФ территориях. Такое предложение он сделал для тех релокантов, кто хочет вернуться.

«Восстановление храмов — это важнейший элемент мирного строительства. Особое внимание стоит уделить привлечению к этой работе тех, кто ранее покинул страну. Мы предлагаем создать специальную программу, где люди, готовые пересмотреть свои взгляды и вернуться, могли бы через конкретный труд по восстановлению святынь показать свою искренность», — заявил депутат в разговоре с Life.ru. Он подчеркнул, что на освобожденных территориях Донбасса требуют реставрации как минимум 209 храмов. 

Идею депутата обсудил с журналистами декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак. По его словам, в первую очередь люди должны сами изъявить желание о помощи и она может быть любого характера. Это касается тех, кто не нарушал российское законодательство своими заявлениями, связанными с критикой СВО. К таким горожанам не должно быть вопросов от государства, уточнил он. «Если человек не нарушал никаких законов, а существуют к нему вопросы, скажем, какого-то нравственного порядка, то это опять же зависит от его внутреннего устроения», — пояснил священнослужитель. 

Если же покинувший страну гражданин попадает под категорию людей, нарушивших законодательство РФ своими заявлениями, то к ним должны быть применены правовые меры. «Я имею в виду, что это не вопрос каких-то частных договоренностей, а вопрос судебного разбирательства», — подытожил иерей Постернак.

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Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил россиянам, покинувшим страну в 2022 году, отправиться в зону спецоперации на Украине для реставрации храмов на освобожденных ВС РФ территориях. Такое предложение он сделал для тех релокантов, кто хочет вернуться. «Восстановление храмов — это важнейший элемент мирного строительства. Особое внимание стоит уделить привлечению к этой работе тех, кто ранее покинул страну. Мы предлагаем создать специальную программу, где люди, готовые пересмотреть свои взгляды и вернуться, могли бы через конкретный труд по восстановлению святынь показать свою искренность», — заявил депутат в разговоре с Life.ru. Он подчеркнул, что на освобожденных территориях Донбасса требуют реставрации как минимум 209 храмов.  Идею депутата обсудил с журналистами декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак. По его словам, в первую очередь люди должны сами изъявить желание о помощи и она может быть любого характера. Это касается тех, кто не нарушал российское законодательство своими заявлениями, связанными с критикой СВО. К таким горожанам не должно быть вопросов от государства, уточнил он. «Если человек не нарушал никаких законов, а существуют к нему вопросы, скажем, какого-то нравственного порядка, то это опять же зависит от его внутреннего устроения», — пояснил священнослужитель.  Если же покинувший страну гражданин попадает под категорию людей, нарушивших законодательство РФ своими заявлениями, то к ним должны быть применены правовые меры. «Я имею в виду, что это не вопрос каких-то частных договоренностей, а вопрос судебного разбирательства», — подытожил иерей Постернак.
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© Служба новостей «URA.RU»
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