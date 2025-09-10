Захарова объяснила, почему Европа «не может спрыгнуть с русофобской повестки». Видео

Захарова: русофобскую повестку в Европе поддерживают некомпетентные элиты
По словам Захаровой, в европейскую элиту попадали не самые компетентные специалисты
По словам Захаровой, в европейскую элиту попадали не самые компетентные специалисты Фото:

Одной из главных причин устойчивости русофобской повестки в Европе является особый подход к формированию национальных и наднациональных элит. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«У них долгие годы отбор в элиты шел по принципу идеологической повестки», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Долгое время отбор в европейские политические и управленческие круги происходил не по профессиональным качествам, а по принципу лояльности определенной системе координат. Этот подход привел к тому, что в элиту попадали не самые компетентные и независимые специалисты, а те, кто демонстрировал приверженность заданным идеологическим установкам.

Вторая причина, на которую обратила внимание Захарова, связана с историческим прошлым европейских элит. Захарова утверждает, что у многих представителей современных европейских политических кругов существуют родственные или иные связи с людьми, так или иначе причастными к нацизму в прошлом. Наличие такого рода «компромата», по мнению Захаровой, позволяет влиять на поведение нынешних европейских лидеров.

