Названы категории россиян, которые могут получить пенсию по выслуге лет

Пенсию за выслугу лет могут получить определенные категории работников, включая госслужащих, военных и сотрудников вредных производств. Об этом сообщил директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.
«Получить пенсию за выслугу лет могут не все, а только те, кто работает в определенных сферах. Это касается государственных служащих, космонавтов и летчиков-испытателей, военных, пожарных, сотрудников МВД, ФСИН и Росгвардии», — заявила Санина в разговоре с RT.
Кроме этого, право на получение пенсии за выслугу лет предоставляется лицам, занимающимся трудовой деятельностью в условиях вредного производства или тем, кто длительное время проводит в подземных условиях. Также на получение этой выплаты могут претендовать представители медицинской, образовательной и творческих сфер.
Санина также уточнила требования к стажу работы для получения пенсии по выслуге лет. Она отметила, что для госслужащих в 2025 году необходимо иметь минимум 19,5 лет стажа, в то время как врачам и учителям требуется от 25 до 30 лет работы в зависимости от места работы. Военнослужащие, сотрудники МВД, пожарные, работники системы исполнения наказаний, а также члены Росгвардии имеют право на досрочный выход на пенсию после двадцати лет службы.
При этом правила выхода на пенсию для космонавтов и летчиков-испытателей отличаются от общепринятых норм. Для мужчин установлен минимальный стаж работы 25 лет, а для женщин — 20 лет. В случаях, когда состояние здоровья не позволяет продолжать профессиональную деятельность, эти специалисты имеют право выйти на пенсию досрочно: мужчины спустя 20 лет работы, а женщины — спустя 15 лет.
Ранее член комитета Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что пенсии в России будут индексировать по новой схеме. С 2026 года их будут индексировать дважды в год — с 1 февраля и с 1 апреля. Изначально планировалось, что внедрение новой программы начнется в текущем году. Однако в связи с рядом обстоятельств, начало ее реализации было отложено до 2026 года.
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