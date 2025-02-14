Бывшего вице-губернатора Ульяновской области осудили за миллионные взятки

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Суд назначил Игорю Эделю наказание в виде лишения свободы на 12 лет
Суд назначил Игорю Эделю наказание в виде лишения свободы на 12 лет Фото:

Ленинский районный суд Ульяновска вынес решение по делу бывшего вице-губернатора региона Игоря Эделя за получение миллионных взяток. Его приговорили к 12 годам заключения в колонии строгого режима, сообщили представители Генпрокуратуры. 

«Окончательно назначить Эделю наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет со штрафом в размере 500 млн рублей», — говорится в заявлении Генпрокуратуры из зала суда. Также ему на восемь лет запретили занимать госдолжности, связанные с осуществлением функций представителя власти. 

Задержание Эделя по делу о коррупции прошло 8 августа 2023 года. Также сотрудники Следственного комитета задержали главу Димитровграда (Ульяновская область) Андрея Большакова и его помощника Дмитрия Смирнова. Ранее сообщалось, что им грозило до 15 лет лишения свободы. 

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Ленинский районный суд Ульяновска вынес решение по делу бывшего вице-губернатора региона Игоря Эделя за получение миллионных взяток. Его приговорили к 12 годам заключения в колонии строгого режима, сообщили представители Генпрокуратуры.  «Окончательно назначить Эделю наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет со штрафом в размере 500 млн рублей», — говорится в заявлении Генпрокуратуры из зала суда. Также ему на восемь лет запретили занимать госдолжности, связанные с осуществлением функций представителя власти.  Задержание Эделя по делу о коррупции прошло 8 августа 2023 года. Также сотрудники Следственного комитета задержали главу Димитровграда (Ульяновская область) Андрея Большакова и его помощника Дмитрия Смирнова. Ранее сообщалось, что им грозило до 15 лет лишения свободы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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