Бывшего вице-губернатора Ульяновской области осудили за миллионные взятки

Ленинский районный суд Ульяновска вынес решение по делу бывшего вице-губернатора региона Игоря Эделя за получение миллионных взяток. Его приговорили к 12 годам заключения в колонии строгого режима, сообщили представители Генпрокуратуры.
«Окончательно назначить Эделю наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет со штрафом в размере 500 млн рублей», — говорится в заявлении Генпрокуратуры из зала суда. Также ему на восемь лет запретили занимать госдолжности, связанные с осуществлением функций представителя власти.
Задержание Эделя по делу о коррупции прошло 8 августа 2023 года. Также сотрудники Следственного комитета задержали главу Димитровграда (Ульяновская область) Андрея Большакова и его помощника Дмитрия Смирнова. Ранее сообщалось, что им грозило до 15 лет лишения свободы.
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