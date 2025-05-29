Минцифры хочет добавить «Госуслуги» в мессенджер Max

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минцифры прорабатывает интеграцию «Госуслуги» с мессенджером Max, заявил Шадаев
Минцифры прорабатывает интеграцию «Госуслуги» с мессенджером Max, заявил Шадаев Фото:

Министерство цифрового развития РФ рассматривает возможность интеграции портала «Госуслуги» с российским мессенджером Max. Об этом 29 мая сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на расширенном заседании ИТ-комитета Госдумы. 

«Думаем. Мы прорабатываем такую возможность (синергии с „Госуслугами“)», — заявил Шадаев, отметив, что ведомство изучало возможность запуска портала «Госуслуги» в Telegram, однако от этой идеи отказались. «Мы долго обсуждали запуск „Госуслуг“ в Telegram, но не решились», — заявил министр, добавив, что сейчас рассматривается возможность интеграции только с российскими сервисами. Трансляцию вел паблик Минцифры в ВКонтакте.

Мессенджер Max — новый российский сервис мгновенного обмена сообщениями, разработанный VK, который развивается как альтернатива зарубежным платформам. Он предлагает функции обмена текстовыми и голосовыми сообщениями, звонками, а также поддержку мини-приложений и ботов, что делает его аналогом китайского WeChat.

Ранее бета-версия российского аналога китайского текстового мессенджера — цифровой платформы Max, стала доступна для пользователей в магазинах приложений AppStore, RuStore и GooglePlay. Команда намерена продолжать развивать свою платформу для создания наиболее удобного сервиса для пользователей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство цифрового развития РФ рассматривает возможность интеграции портала «Госуслуги» с российским мессенджером Max. Об этом 29 мая сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на расширенном заседании ИТ-комитета Госдумы.  «Думаем. Мы прорабатываем такую возможность (синергии с „Госуслугами“)», — заявил Шадаев, отметив, что ведомство изучало возможность запуска портала «Госуслуги» в Telegram, однако от этой идеи отказались. «Мы долго обсуждали запуск „Госуслуг“ в Telegram, но не решились», — заявил министр, добавив, что сейчас рассматривается возможность интеграции только с российскими сервисами. Трансляцию вел паблик Минцифры в ВКонтакте. Мессенджер Max — новый российский сервис мгновенного обмена сообщениями, разработанный VK, который развивается как альтернатива зарубежным платформам. Он предлагает функции обмена текстовыми и голосовыми сообщениями, звонками, а также поддержку мини-приложений и ботов, что делает его аналогом китайского WeChat. Ранее бета-версия российского аналога китайского текстового мессенджера — цифровой платформы Max, стала доступна для пользователей в магазинах приложений AppStore, RuStore и GooglePlay. Команда намерена продолжать развивать свою платформу для создания наиболее удобного сервиса для пользователей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...