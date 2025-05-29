Минцифры хочет добавить «Госуслуги» в мессенджер Max

Министерство цифрового развития РФ рассматривает возможность интеграции портала «Госуслуги» с российским мессенджером Max. Об этом 29 мая сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на расширенном заседании ИТ-комитета Госдумы.
«Думаем. Мы прорабатываем такую возможность (синергии с „Госуслугами“)», — заявил Шадаев, отметив, что ведомство изучало возможность запуска портала «Госуслуги» в Telegram, однако от этой идеи отказались. «Мы долго обсуждали запуск „Госуслуг“ в Telegram, но не решились», — заявил министр, добавив, что сейчас рассматривается возможность интеграции только с российскими сервисами. Трансляцию вел паблик Минцифры в ВКонтакте.
Мессенджер Max — новый российский сервис мгновенного обмена сообщениями, разработанный VK, который развивается как альтернатива зарубежным платформам. Он предлагает функции обмена текстовыми и голосовыми сообщениями, звонками, а также поддержку мини-приложений и ботов, что делает его аналогом китайского WeChat.
Ранее бета-версия российского аналога китайского текстового мессенджера — цифровой платформы Max, стала доступна для пользователей в магазинах приложений AppStore, RuStore и GooglePlay. Команда намерена продолжать развивать свою платформу для создания наиболее удобного сервиса для пользователей.
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