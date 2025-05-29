Главу «Почта Банка» Пахомова избрали зампредом ВТБ

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У ВТБ скоро появится новый глава организации
У ВТБ скоро появится новый глава организации Фото:

Александр Пахомов, который возглавлял «Почта Банк» с 2022 года избран заместителем президента-председателя правления ВТБ. Об этом сообщили в пресс-службе банка — основного акционера.

«Наблюдательный совет ВТБ избрал Александра Пахомова заместителем президента-председателя правления банка», — заявили в  пресс-службе ВТБ. Решение связано с продолжающейся интеграцией «Почта банка» в структуру группы ВТБ, которая должна завершиться к маю 2026 года. Георгий Горшков, занимавший этот пост ранее, завершает свою профессиональную деятельность в данной должности.

Вступление в силу соответствующего решения будет осуществлено после получения одобрения от Центрального банка Российской Федерации. В новой должности Пахомов будет отвечать за розничный бизнес ВТБ, сообщила пресс-служба банка.

Перед тем как занять должность в ВТБ, Александр Пахомов с 2022 года возглавлял «Почта Банк». Ранее он занимал руководящие должности в банке «Открытие», где отвечал за развитие розничного направления и региональной сети. Кроме того, Пахомов входил в состав наблюдательных советов таких организаций, как страховая компания «Росгосстрах», «Росгосстрах Банк», «Открытые цифровые решения» и «Бинбанк». До этого он занимал управленческие посты в ВТБ24.

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Александр Пахомов, который возглавлял «Почта Банк» с 2022 года избран заместителем президента-председателя правления ВТБ. Об этом сообщили в пресс-службе банка — основного акционера. «Наблюдательный совет ВТБ избрал Александра Пахомова заместителем президента-председателя правления банка», — заявили в  пресс-службе ВТБ. Решение связано с продолжающейся интеграцией «Почта банка» в структуру группы ВТБ, которая должна завершиться к маю 2026 года. Георгий Горшков, занимавший этот пост ранее, завершает свою профессиональную деятельность в данной должности. Вступление в силу соответствующего решения будет осуществлено после получения одобрения от Центрального банка Российской Федерации. В новой должности Пахомов будет отвечать за розничный бизнес ВТБ, сообщила пресс-служба банка. Перед тем как занять должность в ВТБ, Александр Пахомов с 2022 года возглавлял «Почта Банк». Ранее он занимал руководящие должности в банке «Открытие», где отвечал за развитие розничного направления и региональной сети. Кроме того, Пахомов входил в состав наблюдательных советов таких организаций, как страховая компания «Росгосстрах», «Росгосстрах Банк», «Открытые цифровые решения» и «Бинбанк». До этого он занимал управленческие посты в ВТБ24.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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