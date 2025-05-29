Главу «Почта Банка» Пахомова избрали зампредом ВТБ

Александр Пахомов, который возглавлял «Почта Банк» с 2022 года избран заместителем президента-председателя правления ВТБ. Об этом сообщили в пресс-службе банка — основного акционера.
«Наблюдательный совет ВТБ избрал Александра Пахомова заместителем президента-председателя правления банка», — заявили в пресс-службе ВТБ. Решение связано с продолжающейся интеграцией «Почта банка» в структуру группы ВТБ, которая должна завершиться к маю 2026 года. Георгий Горшков, занимавший этот пост ранее, завершает свою профессиональную деятельность в данной должности.
Вступление в силу соответствующего решения будет осуществлено после получения одобрения от Центрального банка Российской Федерации. В новой должности Пахомов будет отвечать за розничный бизнес ВТБ, сообщила пресс-служба банка.
Перед тем как занять должность в ВТБ, Александр Пахомов с 2022 года возглавлял «Почта Банк». Ранее он занимал руководящие должности в банке «Открытие», где отвечал за развитие розничного направления и региональной сети. Кроме того, Пахомов входил в состав наблюдательных советов таких организаций, как страховая компания «Росгосстрах», «Росгосстрах Банк», «Открытые цифровые решения» и «Бинбанк». До этого он занимал управленческие посты в ВТБ24.
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