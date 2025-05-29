Песков жестко ответил на требование Киева немедленно передать меморандум

Песков: Украине нужно подтверждать готовность к переговорам или делать обратное
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина должна либо согласиться на переговоры, либо отказаться от них, заявил Дмитрий Песков
Украина должна либо согласиться на переговоры, либо отказаться от них, заявил Дмитрий Песков Фото:

Украина должна подтвердить готовность к дальнейшим переговорам или отказаться от них. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, Киев требует от Москвы «немедленно» передать проект меморандума, не дожидаясь переговоров в Стамбуле 2 июня.

«Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Требовать немедленно, медленно — это все не конструктивно. Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное», — заявил Песков.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил 28 мая, что второй раунд переговоров по Украине запланирован на 2 июня в Стамбуле. По его словам, в настоящее время российская делегация завершает работу над меморандумом о прекращении огня, который будет представлен украинской стороне в ходе предстоящей встречи. Позднее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Россия «затягивает передачу». Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Россию «немедленно» передать меморандум.

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Украина должна подтвердить готовность к дальнейшим переговорам или отказаться от них. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, Киев требует от Москвы «немедленно» передать проект меморандума, не дожидаясь переговоров в Стамбуле 2 июня. «Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Требовать немедленно, медленно — это все не конструктивно. Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное», — заявил Песков. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил 28 мая, что второй раунд переговоров по Украине запланирован на 2 июня в Стамбуле. По его словам, в настоящее время российская делегация завершает работу над меморандумом о прекращении огня, который будет представлен украинской стороне в ходе предстоящей встречи. Позднее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Россия «затягивает передачу». Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Россию «немедленно» передать меморандум.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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