Песков назвал вопиющей ситуацию с угрозами семье помощника президента Мединского

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В Кремле осудили угрозы в адрес Мединского, заявил Песков
В Кремле осудили угрозы в адрес Мединского, заявил Песков Фото:

В Кремле резко осуждают угрозы, поступающие в адрес семьи помощника президента Владимира Мединского, который участвует в переговорах по урегулированию кризиса на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнув, что ситуация является беспрецедентной.

«Это безусловно вопиющая ситуация. Угрозы поступают не главному переговорщику, а его семье. Это невиданная история. Очень важно, чтобы наши соответствующие службы определили, откуда исходят эти угрозы. Если источником является Украина, киевский режим, ситуация более чем вопиющая», — заявил представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Песков также отметил, что российская сторона предложила провести новую встречу в Стамбуле в понедельник, 2 июня. По его словам, на момент его заявления ответа от украинской стороны не поступало.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес Мединского. По данным СК, они исходили со стороны украинских радикалов.

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В Кремле резко осуждают угрозы, поступающие в адрес семьи помощника президента Владимира Мединского, который участвует в переговорах по урегулированию кризиса на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнув, что ситуация является беспрецедентной. «Это безусловно вопиющая ситуация. Угрозы поступают не главному переговорщику, а его семье. Это невиданная история. Очень важно, чтобы наши соответствующие службы определили, откуда исходят эти угрозы. Если источником является Украина, киевский режим, ситуация более чем вопиющая», — заявил представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков также отметил, что российская сторона предложила провести новую встречу в Стамбуле в понедельник, 2 июня. По его словам, на момент его заявления ответа от украинской стороны не поступало. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес Мединского. По данным СК, они исходили со стороны украинских радикалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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