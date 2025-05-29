Кремль потребовал ясности от Украины о встрече в Стамбуле

Кремль ожидает от Киева четкого и официального ответа относительно готовности приступить к диалогу, назначенному на второе июня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе традиционного конференц-колла.
«Нужно дождаться ответа украинской стороны», — ответил Песков на вопрос о возможных действиях России, если Украина откажется от переговоров или сорвет их. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков подчеркнул, что такие вопросы преждевременны, сейчас следует дождаться официальной позиции украинской стороны, чтобы делать какие-либо выводы или строить прогнозы относительно дальнейших шагов.
Песков напомнил, что накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал развернутое заявление, в котором четко сформулировал позицию Москвы по поводу переговорного процесса. В частности, Лавров отметил, что Россия открыта для диалога и ожидает конструктивного подхода со стороны Киева.
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