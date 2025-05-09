Путин поблагодарил зарубежных коллег за приезд в Москву на празднование 9 Мая

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил зарубежных гостей за приезд в Москву на 9 мая. Он подчеркнул, что Россия ценит это решение иностранных коллег.
«Мы высоко ценим ваше решение посетить Москву 9 мая», — передает слова Путина РИА Новости. Он подчеркнул особое значение этого праздника. Президент также напомнил о значительной помощи, которую союзники оказывали во время Второй мировой войны.
В Москве на Красной площади 9 мая прошел парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятие прибыли 27 лидеров зарубежных стран.
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