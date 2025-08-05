«Механизм самосохранения»: психолог объяснила, что скрывается за видео Тарасова после подозрений в измене

Бывший футболист Дмитрий Тарасов «прокололся» в том, что решил записать видео с «объяснениями» своих действий после подозрений в измене. Спортсмен попытался разъяснить, что, мол, девушки, которым он писал, нужны были ему для работы. Однако психолог Ирина Гуляева в беседе с URA.RU рассказала, что на самом деле стоит за этим.
«В ситуации, когда мужчину публично обвиняют в измене, первая эмоциональная реакция — желание оправдаться. Это естественно: включается механизм самосохранения, желание восстановить лицо в глазах партнера, общества и самого себя. Но, к сожалению, в публичной плоскости подобные импульсы редко приводят к желаемому результату. Когда мужчина спустя несколько дней записывает видео с объяснениями, где заявляет, что все было „шуткой“ или „экспериментом“, аудитория воспринимает это не как прояснение, а как попытку вывернуться. Здесь работает принцип: чем больше слов, тем меньше доверия», — пояснила собеседница агентства.
Когда мужчина пытается оправдаться после публичного обвинения, это сигнализирует о том, что ему есть, что скрывать. А совсем не то, что, вероятно, предполагал сам спортсмен. И подобное видео дает понимание о том, что этому человеку, скорее, нельзя доверять. «Публично это транслируется как растерянность и неуверенность. Такие видео не восстанавливают доверие, а наоборот — вызывают недоверие, потому что за ними не стоит четкой позиции», — говорит психолог.
В таком случае лучше работают другие инструменты. Если человек не совершал этого поступка, достаточно коротко и спокойно обозначить этот факт. При этом не нужно включать «оправдательный тон». И тут немаловажен и эмоциональный посыл: человек либо целостен, либо изворачивается. Аудитория чувствует это на интуитивном уровне.
«С психологической точки зрения, оправдания в формате „я просто шутил“ воспринимаются как инфантильная защита, особенно если человек — взрослый, семейный и публичный. Уважение и доверие возвращаются не через объяснения, а через зрелое поведение и способность держать удар», — резюмировала Гуляева.
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