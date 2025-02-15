15 февраля 2025

Британец попросил Россию захватить свою страну

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина заявил, что нет ничего хуже, чем быть под властью Стармера
Мужчина заявил, что нет ничего хуже, чем быть под властью Стармера Фото:

Британский слушатель позвонил на радио LBC и высказал мнение, что России следует вторгнуться в Великобританию, утверждая, что жизнь под руководством российского президента Владимира Путина была бы лучше, чем под руководством премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщает «Газета.Ru». 

«Я думаю, что было бы здорово, если бы русские вторглись в Британию. Нет ничего хуже, чем быть под властью Стармера» , — заявил мужчина в эфире. Британец выразил мнение, что миру сейчас необходим «настоящий коммунизм». Позвонивший на радио мужчина также отметил, что Владимир Путин, в отличие от главы британского правительства, является человеком, которому можно доверять. 

Недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер опроверг слухи о возможных досрочных выборах и подчеркнул свои планы на долгосрочное управление страной, несмотря на сложности и внешние попытки дестабилизации его позиции, включая переговоры американского предпринимателя Илона Маска с правым крылом о стратегиях, которые могли бы спровоцировать его отставку перед предстоящими выборами.

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Британский слушатель позвонил на радио LBC и высказал мнение, что России следует вторгнуться в Великобританию, утверждая, что жизнь под руководством российского президента Владимира Путина была бы лучше, чем под руководством премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщает «Газета.Ru».  «Я думаю, что было бы здорово, если бы русские вторглись в Британию. Нет ничего хуже, чем быть под властью Стармера» , — заявил мужчина в эфире. Британец выразил мнение, что миру сейчас необходим «настоящий коммунизм». Позвонивший на радио мужчина также отметил, что Владимир Путин, в отличие от главы британского правительства, является человеком, которому можно доверять.  Недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер опроверг слухи о возможных досрочных выборах и подчеркнул свои планы на долгосрочное управление страной, несмотря на сложности и внешние попытки дестабилизации его позиции, включая переговоры американского предпринимателя Илона Маска с правым крылом о стратегиях, которые могли бы спровоцировать его отставку перед предстоящими выборами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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