Зенитные ракетные комплексы «Тор-М1» эффективно справляются с задачами по защите от воздушных атак в условиях сложной местности на Донбассе. Командир батареи с позывным «Угра» отметил высокую проходимость и надежность комплексов даже в условиях сильной загрязненности, что позволяет успешно отражать атаки вражеских беспилотников.
«Проходимость машин тоже замечательная. Сейчас хоть и вязко, но даже по „муляке“ бегают хорошо. Не было такого, чтобы мы застревали», — рассказывает «Угра», его слова приводит газета argumenti.ru. Командир отметил, что каждый расчет в его батарее действительно боеспособен, хорошо обучен и прекрасно скоординирован.
Он подчеркнул, что им приходилось сталкиваться с различными испытаниями на поле боя, и их позиции не раз подвергались артиллерийским обстрелам, а также атакам беспилотников. Также «Угра» сообщил, что даже системы Himars пытались поразить их расчеты, но у противника ничего не вышло.
Для противника комплекс представляет собой одну из ключевых целей. Беспилотники ВСУ ведут непрерывную и круглосуточную охоту на системы «Тор». Однако благодаря высокому уровню профессионализма российских зенитных расчетов, операторы систем успевают покинуть зону поражения, а спустя некоторое время «Торы» возобновляют обнаружение и сопровождение воздушных целей.
Зенитный ракетный комплекс «Тор» был разработан и изготовлен на Ижевском электромеханическом заводе «Купол», входящем в состав Концерна по ВКО «Алмаз-Антей». Сотрудники завода налаживают прочные связи с офицерами войск ПВО, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Это позволяет им систематически изучать боевой опыт, накопленный на передовой, и использовать его для дальнейшего повышения характеристик и боевой эффективности комплекса.
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