Замминистра обороны рассказала, сколько бойцов ЧВК «Вагнер» получили статус ветерана

В 2024 году свыше 13 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» получили статус ветерана. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Цивилева.
«Более 13 тысяч бывших сотрудников ЧВК получили статус ветерана боевых действий по состоянию на декабрь 2024», — заявила Цивилева. Ее слова передает РИА Новости.
Отмечается, что в прошлом бойцы сталкивались с проблемами при оформлении данного статуса из-за сложностей с подтверждением участия в СВО. Однако, благодаря изменениям, внесенным в государственное постановление в прошлом году, процесс был значительно упрощен. Анна Цивилева уточнила, что теперь для подтверждения участия необходимо предоставить свидетельство очевидца с подписями, заверенными нотариусом.
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