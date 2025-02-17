В Ноябрьске (ЯНАО) полицейские задержали жителя Нижневартовска (ХМАО), который продал 500 литров дизельного топлива, украв его у нефтяной компании. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.
«Мужчина признался полицейским, что воспользовался топливной картой, выданной ему на предприятии для заправки рабочего автомобиля, и похитил 500 литров дизельного топлива, продав его местному жителю по цене 40 рублей за литр. На АЗС топливо залили в емкость, установленную в кузове автомобиля „Пикап“, принадлежащего покупателю», — сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО на официальном сайте.
В Ноябрьск сотрудник одной из нефтяных компаний ХМАО приехал в командировку. Заправившись с помощью выданной ему нефтесервисной компанией карты, он сбыл топливо, получив 20 тысяч рублей на руки. При этом, ущерб компании составил 37 тысяч рублей. Сейчас в отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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