Петербурженка продолжила пользоваться корпоративной картой после увольнения, но попалась

Прокуратура Петербурга предъявила обвинения бывшей сотруднице акционерного общества. Она обвиняется в краже с банковского счета компании после своего увольнения. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.
«Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы. Она обвиняется в краже, то есть тайном хищении чужого имущества, совершенной с причинением крупного ущерба», — пишет прокуратура Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале.
Следствие установило, что во время работы в компании женщина имела доступ к корпоративной банковской карте, которая использовалась для закупок товаров для нужд предприятия. После увольнения, вместо того чтобы уничтожить или вернуть данные карты, обвиняемая продолжила ее использовать для личных целей. С марта по август 2024 года бывшая сотрудница совершила покупки на общую сумму более 440 тысяч рублей через популярный маркетплейс. Эти действия были выявлены и документально подтверждены в ходе расследования. Уголовное дело было направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
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