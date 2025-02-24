Петербурженка продолжила пользоваться корпоративной картой после увольнения, но попалась

В Петербурге женщина использовала корпоративную карту после увольнения
© Служба новостей «URA.RU»
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После увольнения, вместо того чтобы уничтожить или вернуть данные карты, обвиняемая продолжила ее использовать для личных целей
После увольнения, вместо того чтобы уничтожить или вернуть данные карты, обвиняемая продолжила ее использовать для личных целей Фото:

Прокуратура Петербурга предъявила обвинения бывшей сотруднице акционерного общества. Она обвиняется в краже с банковского счета компании после своего увольнения. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

«Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы. Она обвиняется в краже, то есть тайном хищении чужого имущества, совершенной с причинением крупного ущерба», — пишет прокуратура Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. 

Следствие установило, что во время работы в компании женщина имела доступ к корпоративной банковской карте, которая использовалась для закупок товаров для нужд предприятия. После увольнения, вместо того чтобы уничтожить или вернуть данные карты, обвиняемая продолжила ее использовать для личных целей. С марта по август 2024 года бывшая сотрудница совершила покупки на общую сумму более 440 тысяч рублей через популярный маркетплейс. Эти действия были выявлены и документально подтверждены в ходе расследования. Уголовное дело было направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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Прокуратура Петербурга предъявила обвинения бывшей сотруднице акционерного общества. Она обвиняется в краже с банковского счета компании после своего увольнения. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга. «Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы. Она обвиняется в краже, то есть тайном хищении чужого имущества, совершенной с причинением крупного ущерба», — пишет прокуратура Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале.  Следствие установило, что во время работы в компании женщина имела доступ к корпоративной банковской карте, которая использовалась для закупок товаров для нужд предприятия. После увольнения, вместо того чтобы уничтожить или вернуть данные карты, обвиняемая продолжила ее использовать для личных целей. С марта по август 2024 года бывшая сотрудница совершила покупки на общую сумму более 440 тысяч рублей через популярный маркетплейс. Эти действия были выявлены и документально подтверждены в ходе расследования. Уголовное дело было направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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