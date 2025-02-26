Под руководством президента США Дональда Трампа, в Америке неожиданно изменили свою позицию и начали раздумывать над уменьшением своего участия в НАТО. По сообщению британского телеканала Sky News, это будет «величайшим подарком для России».
Как передает телеканал, хотя серьезные переговоры еще не начались, кажется, что высокопоставленные американские чиновники США готовы предложить Москве больше, чем она могла бы представить, пишет Sky News. «США предлагают России соблазнительную перспективу того, что „трансатлантическое измерение“ НАТО может быть закончено в военном отношении при администрации Трампа. Такая перспектива — самый величайший подарок Вашингтона для Москвы», — передает телеканал.
Дональд Трамп ранее выразил свою позицию против помощи Украине и ее вступления в НАТО, считая, что вопросы безопасности Украины должны решаться на европейском уровне. В соответствии с этой линией, Трамп также стремится к мирному разрешению украинского конфликта через переговоры, предполагая необходимость взаимных уступок между Киевом и Москвой.
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