ЕС: существует риск сокращения мирового ВВП на 7% в случае введения пошлин США

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В Евросоюзе заявили о возможном сокращении уровня мирового ВВП
В Евросоюзе заявили о возможном сокращении уровня мирового ВВП Фото:

Наложение США торговых пошлин на продукцию из Европейского Союза может привести к раздробленности мировой экономики, что способно уменьшить мировой ВВП на 7% в среднесрочной перспективе. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

«Существует реальный риск глобальной экономической фрагментации с введением пошлин. По оценкам Международного валютного фонда, если эта экономическая фрагментация осуществится и торговля будет сосредоточена в основном в рамках определенных экономических блоков, мировой ВВП может сократиться на 7% в среднесрочной перспективе», — заявил Домбровскис. Его слова приводит El Mundo.

По его словам, это равносильно исчезновению общего ВВП Германии и Франции с мировой экономической карты. Также Валдис Домбровскис выразил свое сожаление по поводу планов Вашингтона ввести данные пошлины в отношении ЕС, охарактеризовав их как необоснованные. Кроме того, такие меры могут стать препятствием для экономического роста как в ЕС, так и в Штатах.

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Наложение США торговых пошлин на продукцию из Европейского Союза может привести к раздробленности мировой экономики, что способно уменьшить мировой ВВП на 7% в среднесрочной перспективе. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. «Существует реальный риск глобальной экономической фрагментации с введением пошлин. По оценкам Международного валютного фонда, если эта экономическая фрагментация осуществится и торговля будет сосредоточена в основном в рамках определенных экономических блоков, мировой ВВП может сократиться на 7% в среднесрочной перспективе», — заявил Домбровскис. Его слова приводит El Mundo. По его словам, это равносильно исчезновению общего ВВП Германии и Франции с мировой экономической карты. Также Валдис Домбровскис выразил свое сожаление по поводу планов Вашингтона ввести данные пошлины в отношении ЕС, охарактеризовав их как необоснованные. Кроме того, такие меры могут стать препятствием для экономического роста как в ЕС, так и в Штатах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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