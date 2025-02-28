ЕС: существует риск сокращения мирового ВВП на 7% в случае введения пошлин США

Наложение США торговых пошлин на продукцию из Европейского Союза может привести к раздробленности мировой экономики, что способно уменьшить мировой ВВП на 7% в среднесрочной перспективе. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
«Существует реальный риск глобальной экономической фрагментации с введением пошлин. По оценкам Международного валютного фонда, если эта экономическая фрагментация осуществится и торговля будет сосредоточена в основном в рамках определенных экономических блоков, мировой ВВП может сократиться на 7% в среднесрочной перспективе», — заявил Домбровскис. Его слова приводит El Mundo.
По его словам, это равносильно исчезновению общего ВВП Германии и Франции с мировой экономической карты. Также Валдис Домбровскис выразил свое сожаление по поводу планов Вашингтона ввести данные пошлины в отношении ЕС, охарактеризовав их как необоснованные. Кроме того, такие меры могут стать препятствием для экономического роста как в ЕС, так и в Штатах.
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