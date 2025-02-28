Повар рассказала, как не потолстеть во время Масленицы

Спастись от переедания блинов на масленичной неделе можно с помощью заморозки — часть приготовленных блинов нужно просто убрать в морозилку. Об этом сообщила шеф-кондитер Лилия Завадская.
«Спасение от переедания в Масленицу — это заморозка. Я готовлю большую партию блинов, какая-то часть сразу съедается, а другая отправляется в морозильник», — заявила Лилия Завадская в беседе с радио Sputnik. Этот метод, по ее словам, позволяет не только контролировать количество съеденных блинов, но и сохранять их вкус на долгое время.
Завадская также поделилась советами по правильному хранению замороженных блинов. Она рекомендует тщательно упаковывать их, чтобы избежать попадания запахов от других продуктов, и выделять блинам отдельное место в морозильнике. Эти меры помогают сохранить вкус и свежесть блинов на протяжении одного-двух месяцев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.