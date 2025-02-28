Повар рассказала, как не потолстеть во время Масленицы

Кондитер Завадская: спастись от переедания блинов на Масленицу можно заморозкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Часть блинов после приготовления нужно убирать для заморозки
Часть блинов после приготовления нужно убирать для заморозки Фото:

Спастись от переедания блинов на масленичной неделе можно с помощью заморозки — часть приготовленных блинов нужно просто убрать в морозилку. Об этом сообщила шеф-кондитер Лилия Завадская.

«Спасение от переедания в Масленицу — это заморозка. Я готовлю большую партию блинов, какая-то часть сразу съедается, а другая отправляется в морозильник», — заявила Лилия Завадская в беседе с радио Sputnik. Этот метод, по ее словам, позволяет не только контролировать количество съеденных блинов, но и сохранять их вкус на долгое время.

Завадская также поделилась советами по правильному хранению замороженных блинов. Она рекомендует тщательно упаковывать их, чтобы избежать попадания запахов от других продуктов, и выделять блинам отдельное место в морозильнике. Эти меры помогают сохранить вкус и свежесть блинов на протяжении одного-двух месяцев.

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Спастись от переедания блинов на масленичной неделе можно с помощью заморозки — часть приготовленных блинов нужно просто убрать в морозилку. Об этом сообщила шеф-кондитер Лилия Завадская. «Спасение от переедания в Масленицу — это заморозка. Я готовлю большую партию блинов, какая-то часть сразу съедается, а другая отправляется в морозильник», — заявила Лилия Завадская в беседе с радио Sputnik. Этот метод, по ее словам, позволяет не только контролировать количество съеденных блинов, но и сохранять их вкус на долгое время. Завадская также поделилась советами по правильному хранению замороженных блинов. Она рекомендует тщательно упаковывать их, чтобы избежать попадания запахов от других продуктов, и выделять блинам отдельное место в морозильнике. Эти меры помогают сохранить вкус и свежесть блинов на протяжении одного-двух месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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