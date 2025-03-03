В Кремле опровергли «охлаждение» отношений Путина и Эрдогана

Песков: между Москвой и Анкарой сохраняется интенсивный диалог
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков рассказал об отношениях Москвы и Анкары
Песков рассказал об отношениях Москвы и Анкары Фото:

Между Россией и Турцией на высшем уровне сохраняются многоплановые отношения, идет интенсивный диалог. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Так он ответил на вопрос, что «Путин и Эрдоган стали реже созваниваться».

«Не могу с вами согласиться. Отношения между Москвой и Анкарой многоплановые, идет диалог на уровне экспертов. Только на прошлой неделе были контакты на уровне глав МИД», — сообщил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Отвечая на вопрос, поедет ли президент РФ в Турцию, Песков отметил, что «контакты на высшем уровне будут при необходимости». «Говорить о дефиците контактов на высоком уровне не приходится... У нас отношения настолько близкие и рабочие, что все контакты согласовываются за считанные часы», — подчеркнул Песков.

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Между Россией и Турцией на высшем уровне сохраняются многоплановые отношения, идет интенсивный диалог. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Так он ответил на вопрос, что «Путин и Эрдоган стали реже созваниваться». «Не могу с вами согласиться. Отношения между Москвой и Анкарой многоплановые, идет диалог на уровне экспертов. Только на прошлой неделе были контакты на уровне глав МИД», — сообщил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.  Отвечая на вопрос, поедет ли президент РФ в Турцию, Песков отметил, что «контакты на высшем уровне будут при необходимости». «Говорить о дефиците контактов на высоком уровне не приходится... У нас отношения настолько близкие и рабочие, что все контакты согласовываются за считанные часы», — подчеркнул Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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