В Кремле опровергли «охлаждение» отношений Путина и Эрдогана

Между Россией и Турцией на высшем уровне сохраняются многоплановые отношения, идет интенсивный диалог. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Так он ответил на вопрос, что «Путин и Эрдоган стали реже созваниваться».
«Не могу с вами согласиться. Отношения между Москвой и Анкарой многоплановые, идет диалог на уровне экспертов. Только на прошлой неделе были контакты на уровне глав МИД», — сообщил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Отвечая на вопрос, поедет ли президент РФ в Турцию, Песков отметил, что «контакты на высшем уровне будут при необходимости». «Говорить о дефиците контактов на высоком уровне не приходится... У нас отношения настолько близкие и рабочие, что все контакты согласовываются за считанные часы», — подчеркнул Песков.
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