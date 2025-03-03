В Кремле намекнули на необходимость надавить на Зеленского со стороны Европы

В настоящее время важно, чтобы украинского лидера Владимира Зеленского заставили поменять мнение касательно урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Зеленский сейчас не желает мира.
«Очень важно, чтобы кто-то заставил Зеленского поменять мнение. Он не хочет мира», — отметил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что в настоящее время будет востребована любая конструктивная инициатива по процессу урегулирования конфликта.
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