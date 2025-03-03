В Кремле намекнули на необходимость надавить на Зеленского со стороны Европы

Песков: важно, чтобы кто-то заставил Зеленского поменять мнение
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что Зеленский не хочет урегулировать конфликт
Песков заявил, что Зеленский не хочет урегулировать конфликт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В настоящее время важно, чтобы украинского лидера Владимира Зеленского заставили поменять мнение касательно урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Зеленский сейчас не желает мира.

«Очень важно, чтобы кто-то заставил Зеленского поменять мнение. Он не хочет мира», — отметил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что в настоящее время будет востребована любая конструктивная инициатива по процессу урегулирования конфликта. 

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В настоящее время важно, чтобы украинского лидера Владимира Зеленского заставили поменять мнение касательно урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Зеленский сейчас не желает мира. «Очень важно, чтобы кто-то заставил Зеленского поменять мнение. Он не хочет мира», — отметил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что в настоящее время будет востребована любая конструктивная инициатива по процессу урегулирования конфликта. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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