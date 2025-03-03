Песков: перепалка в Белом доме говорит, что Киев не хочет мира

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил, что Зеленский хочет продолжения конфликта
Песков заявил, что Зеленский хочет продолжения конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Перепалка между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, которая произошла во время встречи двух лидеров в Белом доме, показала, насколько тяжело дастся урегулирование конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Украина не хочет мира.

«Произошедшее в пятницу в Белом доме продемонстрировало, насколько тяжело будет выйти на траекторию урегулирования вокруг Украины. Киевский режим и Зеленский не хотят мира», — сказал Песков во время конференц-колла.

Представитель Кремля отметил, что Киев продолжения конфликта. В такой ситуации, по словам Пескова, усилий США и готовности России к миру недостаточно.

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский 28 февраля провели встречу в Белом доме, которая закончилась конфликтом. Трамп раскритиковал Зеленского, а тот настаивал на продолжении военных действий. Событие вызвало бурную реакцию в мире.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Перепалка между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, которая произошла во время встречи двух лидеров в Белом доме, показала, насколько тяжело дастся урегулирование конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Украина не хочет мира. «Произошедшее в пятницу в Белом доме продемонстрировало, насколько тяжело будет выйти на траекторию урегулирования вокруг Украины. Киевский режим и Зеленский не хотят мира», — сказал Песков во время конференц-колла. Представитель Кремля отметил, что Киев продолжения конфликта. В такой ситуации, по словам Пескова, усилий США и готовности России к миру недостаточно. Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский 28 февраля провели встречу в Белом доме, которая закончилась конфликтом. Трамп раскритиковал Зеленского, а тот настаивал на продолжении военных действий. Событие вызвало бурную реакцию в мире.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...