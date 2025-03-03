Песков: перепалка в Белом доме говорит, что Киев не хочет мира

Перепалка между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, которая произошла во время встречи двух лидеров в Белом доме, показала, насколько тяжело дастся урегулирование конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Украина не хочет мира.
«Произошедшее в пятницу в Белом доме продемонстрировало, насколько тяжело будет выйти на траекторию урегулирования вокруг Украины. Киевский режим и Зеленский не хотят мира», — сказал Песков во время конференц-колла.
Представитель Кремля отметил, что Киев продолжения конфликта. В такой ситуации, по словам Пескова, усилий США и готовности России к миру недостаточно.
Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский 28 февраля провели встречу в Белом доме, которая закончилась конфликтом. Трамп раскритиковал Зеленского, а тот настаивал на продолжении военных действий. Событие вызвало бурную реакцию в мире.
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