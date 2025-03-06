В восьми регионах России упали цены на новые авто

Февраль 2025 года ознаменовался значительным снижением средних цен на новые автомобили в восьми регионах России. Согласно недавнему анализу от «Авто.ру Оценка», лидерами по темпам снижения стали Ульяновская и Оренбургская область, а также Ставропольский край.
«Ульяновская (-10,4%; 2,4 млн рублей), Оренбургская (-8,8%; 2,82 млн рублей) области и Ставропольский край (-8,8%; 2,75 млн рублей) стали в феврале лидерами по темпам снижения средней стоимости», — сообщило агентство Прайм. Красноярский край и Краснодарский край также показали заметное снижение цен, на 5,7% и 4% соответственно, при этом средняя стоимость в этих регионах составила 2,58 млн рублей и 3,36 млн рублей.
Среди моделей автомобилей, которые показали уменьшение в стоимости, выделяется отечественный «Москвич 3». Его средняя цена сократилась на 1,7%, достигнув отметки в 1,83 млн рублей. Импортные модели также показали падение: седан Kaiyi E5 уменьшился в цене на 4,2% до 2,1 млн рублей, электрокроссовер Voyah Free на 2% до 6 млн рублей, минивэн Voyah Dream на 1,7% до 9,53 млн рублей и Jetta VS5 на 1,5% до 3,18 млн рублей.
Снижение цен на новые автомобили в России, зафиксированное в феврале 2025 года, продолжает тенденцию, начавшуюся ранее. Например, в январе 2025 года в Челябинской области также наблюдалось значительное падение цен на автомобили различных марок, включая Toyota и Sollers, что связывают с активностью китайских брендов и развитием локального производства, направленным на снижение себестоимости.
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