WhatsApp* перестанет работать на части устройств: кого это коснется

Ограничения в доступе к мессенджеру WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) затронут пользователей, применяющих устаревшие версии операционных систем или владеющих устаревшими моделями смартфонов. Об этом сообщила руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.
«Ближайшее обновление, которое произойдет 10 марта, коснется пользователей Android-смартфонов, у которых установлена ОС Android 4.4, выпущенная в 2013 году», — рассказала Бастрыкина интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Она добавила, что также несколько моделей смартфонов скоро перестанут поддерживать мессенджер. В этот список входят Samsung Galaxy S3 и Note 2, LG Nexus 4, Sony Xperia Z1 и другие.
В начале мая аналогичные ограничения коснутся и владельцев устаревших моделей iPhone, в том числе iPhone 6 и iPhone 6 Plus, а также пользователей с операционной системой ниже iOS 15.1, сообщила Бастрыкина. Подобные меры необходимы для обеспечения надежной и безопасной работы сервиса. Старые модели смартфонов не способны технически поддерживать новые требования к безопасности приложения, а операционная система должна гарантировать высокую скорость работы мессенджера без технических неполадок, добавила она. Для некоторых пользователей возможно решение проблемы путем ручного обновления операционной системы до требуемой версии.
Ранее в мессенджере WhatsApp была обнаружена серьезная уязвимость в системе безопасности, которая дает возможность злоумышленникам устанавливать шпионское программное обеспечение, обеспечивающее им свободный доступ к устройствам пользователей, сообщили в МВД России. По результатам проведенного анализа выяснилось, что шпионская программа под названием Graphite распространялась через инфицированные PDF-документы, которые передавались в групповых чатах, передает RT.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
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