В Ульяновске взорвался магний на базе

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На месте уже работают спасатели (архивное фото)
На месте уже работают спасатели (архивное фото) Фото:

Взрыв произошел в Ульяновске 10 марта. По информации регионального управления МЧС, там горит магний. 

«Сейчас в Новосельдинском на открытой территории происходит горение технического магния», — сообщили в пресс-службе МЧС Ульяновской области в Telegram. Информации о пострадавших не сообщалось.

Как уточняет RT, пожар случился на местной базе. Масса технического магния там достигает четырех тонн. На месте работают спасатели. 

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Взрыв произошел в Ульяновске 10 марта. По информации регионального управления МЧС, там горит магний.  «Сейчас в Новосельдинском на открытой территории происходит горение технического магния», — сообщили в пресс-службе МЧС Ульяновской области в Telegram. Информации о пострадавших не сообщалось. Как уточняет RT, пожар случился на местной базе. Масса технического магния там достигает четырех тонн. На месте работают спасатели. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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