В Ульяновске взорвался магний на базе

На месте уже работают спасатели (архивное фото)
Взрыв произошел в Ульяновске 10 марта. По информации регионального управления МЧС, там горит магний.
«Сейчас в Новосельдинском на открытой территории происходит горение технического магния», — сообщили в пресс-службе МЧС Ульяновской области в Telegram. Информации о пострадавших не сообщалось.
Как уточняет RT, пожар случился на местной базе. Масса технического магния там достигает четырех тонн. На месте работают спасатели.
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