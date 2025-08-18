Дизайнер предположила, как оденется Зеленский на встречу с Трампом

Fox News: Зеленский для встречи с Трампом должен выбрать формальный стиль одежды
Дизайнер заявила, что на встречу с Трампом Зеленский выберет черный военный костюм
Дизайнер заявила, что на встречу с Трампом Зеленский выберет черный военный костюм Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, выберет более формальный стиль одежды для встречи с главой США Дональдом Трампом, которая пройдет 18 августа в Вашингтоне. Об этом сообщила украинский дизайнер Эльвира Гасанова, ранее сотрудничавшая с Зеленским.

«(В понедельник — ред.) он, скорее всего, не появится в поло... Думаю, он выберет черный военный костюм или рубашку в стиле милитари с брюками, возможно, пиджак», — заявила Гаасанова в интервью телеканалу Fox News. Она также отметила: «После недавней драмы с отсутствием костюма он, вероятно, подойдет к этому вопросу иначе».

Гасанова подчеркнула, что Зеленский самостоятельно выбирает гардероб и не использует услуги личных стилистов. По ее мнению, президент Украины стремится адаптировать свой стиль к запросам протокола и реакции зарубежной публики.

На встрече с Дональдом Трампом 28 февраля в Белом доме Владимир Зеленский появился в неформальной одежде — в поло с длинными рукавами. Его внешний вид вызвал недовольство среди американцев, которые восприняли это как знак неуважения к президенту США.

Ожидается, что на сегодняшней встрече в Белом доме также будут присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс и лидеры ключевых европейских государств. В повестке обсуждений — вопросы безопасности Украины и возможность договоренностей по территориальным аспектам конфликта. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

