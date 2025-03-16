В Эстонии заявили о передовых позициях России в производстве беспилотников

Эстонский офицер Пальм: Россия превосходит другие страны в производстве БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
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В Эстонии признали превосходство России в производстве БПЛА
В Эстонии признали превосходство России в производстве БПЛА Фото:

Россия занимает передовые позиции в производстве и применении беспилотников за счет выпуска большого количества аппаратов с минимальными затратами. Такое мнение выразил генерал-майор в запасе, член правления оборонной компании Frankenburg Technologies Вейко-Велло Пальм.

«Россия занимает сейчас самые передовые позиции в этой технологии», — заявил Пальм в программе телеканала ETV. Он пояснил, что «высокотехнологичность» в современных условиях означает способность быстро производить дроны, соответствующие задачам, с низкими издержками. Чтобы догнать Россию, генерал предложил массово закупать и применять новые беспилотники.

Ранее американское издание Wall Street Journal заявило, что Россия занимает лидирующие позиции в мире в сфере разработки беспилотных систем. Кроме того, газета подчеркивает, что страны НАТО активно изучают опыт Украины и стремятся разработать собственные беспилотные аппараты и системы для их противодействия.

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Россия занимает передовые позиции в производстве и применении беспилотников за счет выпуска большого количества аппаратов с минимальными затратами. Такое мнение выразил генерал-майор в запасе, член правления оборонной компании Frankenburg Technologies Вейко-Велло Пальм. «Россия занимает сейчас самые передовые позиции в этой технологии», — заявил Пальм в программе телеканала ETV. Он пояснил, что «высокотехнологичность» в современных условиях означает способность быстро производить дроны, соответствующие задачам, с низкими издержками. Чтобы догнать Россию, генерал предложил массово закупать и применять новые беспилотники. Ранее американское издание Wall Street Journal заявило, что Россия занимает лидирующие позиции в мире в сфере разработки беспилотных систем. Кроме того, газета подчеркивает, что страны НАТО активно изучают опыт Украины и стремятся разработать собственные беспилотные аппараты и системы для их противодействия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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