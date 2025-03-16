В Эстонии заявили о передовых позициях России в производстве беспилотников

Россия занимает передовые позиции в производстве и применении беспилотников за счет выпуска большого количества аппаратов с минимальными затратами. Такое мнение выразил генерал-майор в запасе, член правления оборонной компании Frankenburg Technologies Вейко-Велло Пальм.
«Россия занимает сейчас самые передовые позиции в этой технологии», — заявил Пальм в программе телеканала ETV. Он пояснил, что «высокотехнологичность» в современных условиях означает способность быстро производить дроны, соответствующие задачам, с низкими издержками. Чтобы догнать Россию, генерал предложил массово закупать и применять новые беспилотники.
Ранее американское издание Wall Street Journal заявило, что Россия занимает лидирующие позиции в мире в сфере разработки беспилотных систем. Кроме того, газета подчеркивает, что страны НАТО активно изучают опыт Украины и стремятся разработать собственные беспилотные аппараты и системы для их противодействия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.