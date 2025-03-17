Российские врачи разработали уникальную операцию для спасения беременных с вросшей плацентой. Патент на данную инновационную методику был подан Московским областным НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ).
«Этот патент мы получаем для того, чтобы в дальнейшем новая методика была сформулирована и прописана в клинических протоколах для других хирургов», —рассказал директор МОНИИАГ, профессор Роман Шмаков. Его слова передает РИА Новости. Ранее с наличием вросшей плаценты чаще всего предлагалось прерывание беременности из-за риска серьезных кровотечений и необходимости удаления матки. Теперь новая методика позволяет сохранить матку и репродуктивную функцию.
Первое применение метода прошло 20 декабря 2024 года. Операция была проведена 38-летней Ирине Бочоришвили, находившейся на 32 неделе беременности с высоким риском. Под контролем ультразвука хирурги смогли успешно провести операцию, минимизировав риск кровотечений. В результате родился здоровый мальчик.
В ближайшее время планируется провести еще 50 таких операций, после чего методика может стать «золотым стандартом» для высокотехнологичных перинатальных центров России. Главный врач института говорит о важности таких инноваций для женщин с диагнозом «беременность в рубце».
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