Российские врачи разработали уникальную операцию для спасения беременных

Россия подала патент на новую инновационную операцию для беременных женщин
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Новая методика операции сохраняет матку и репродуктивную функцию
Новая методика операции сохраняет матку и репродуктивную функцию Фото:

Российские врачи разработали уникальную операцию для спасения беременных с вросшей плацентой. Патент на данную инновационную методику был подан Московским областным НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ).

«Этот патент мы получаем для того, чтобы в дальнейшем новая методика была сформулирована и прописана в клинических протоколах для других хирургов», —рассказал директор МОНИИАГ, профессор Роман Шмаков. Его слова передает РИА Новости. Ранее с наличием вросшей плаценты чаще всего предлагалось прерывание беременности из-за риска серьезных кровотечений и необходимости удаления матки. Теперь новая методика позволяет сохранить матку и репродуктивную функцию.

Первое применение метода прошло 20 декабря 2024 года. Операция была проведена 38-летней Ирине Бочоришвили, находившейся на 32 неделе беременности с высоким риском. Под контролем ультразвука хирурги смогли успешно провести операцию, минимизировав риск кровотечений. В результате родился здоровый мальчик.

В ближайшее время планируется провести еще 50 таких операций, после чего методика может стать «золотым стандартом» для высокотехнологичных перинатальных центров России. Главный врач института говорит о важности таких инноваций для женщин с диагнозом «беременность в рубце».

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Российские врачи разработали уникальную операцию для спасения беременных с вросшей плацентой. Патент на данную инновационную методику был подан Московским областным НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). «Этот патент мы получаем для того, чтобы в дальнейшем новая методика была сформулирована и прописана в клинических протоколах для других хирургов», —рассказал директор МОНИИАГ, профессор Роман Шмаков. Его слова передает РИА Новости. Ранее с наличием вросшей плаценты чаще всего предлагалось прерывание беременности из-за риска серьезных кровотечений и необходимости удаления матки. Теперь новая методика позволяет сохранить матку и репродуктивную функцию. Первое применение метода прошло 20 декабря 2024 года. Операция была проведена 38-летней Ирине Бочоришвили, находившейся на 32 неделе беременности с высоким риском. Под контролем ультразвука хирурги смогли успешно провести операцию, минимизировав риск кровотечений. В результате родился здоровый мальчик. В ближайшее время планируется провести еще 50 таких операций, после чего методика может стать «золотым стандартом» для высокотехнологичных перинатальных центров России. Главный врач института говорит о важности таких инноваций для женщин с диагнозом «беременность в рубце».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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