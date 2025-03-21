21 марта 2025

Лавров раскрыл, готовилась ли Россия к переговорам с США

Лавров: Россия провела переговоры с США без предварительной подготовки
© Служба новостей «URA.RU»
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Лавров прокомментировал итоги переговоров
Лавров прокомментировал итоги переговоров Фото:

Переговоры представителей России с делегацией Соединенных Штатов 18 февраля в Эр-Рияде состоялись без предварительной подготовки. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Предварительной работы не было», — сообщил Лавров в интервью на телеканале «Звезда». Так дипломат охарактеризовал подготовку к встрече с коллегами из США.

Глава МИД РФ уточнил, что инициатором переговоров выступил американский лидер Дональд Трамп. Это произошло после его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает «Национальная служба новостей».

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Переговоры представителей России с делегацией Соединенных Штатов 18 февраля в Эр-Рияде состоялись без предварительной подготовки. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Предварительной работы не было», — сообщил Лавров в интервью на телеканале «Звезда». Так дипломат охарактеризовал подготовку к встрече с коллегами из США. Глава МИД РФ уточнил, что инициатором переговоров выступил американский лидер Дональд Трамп. Это произошло после его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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