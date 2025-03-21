Лавров раскрыл, готовилась ли Россия к переговорам с США

Переговоры представителей России с делегацией Соединенных Штатов 18 февраля в Эр-Рияде состоялись без предварительной подготовки. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Предварительной работы не было», — сообщил Лавров в интервью на телеканале «Звезда». Так дипломат охарактеризовал подготовку к встрече с коллегами из США.
Глава МИД РФ уточнил, что инициатором переговоров выступил американский лидер Дональд Трамп. Это произошло после его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает «Национальная служба новостей».
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