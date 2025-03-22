Зеленский навестил украинских военных в ДНР

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Зеленский съездил на Донбасс
Зеленский съездил на Донбасс Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский совершил поездку в подконтрольную Киеву часть Донецкой Народной Республики (ДНР). В ходе визита Зеленский посетил командный пункт тактической группы «Покровск» и снялся у бетонной стелы с надписью «Донецкая область».

В своем обращении в telegram-канале, Зеленский выразил благодарность украинским защитникам: «Спасибо всем нашим защитникам и защитницам. Почет всем павшим героям. Благодарю всех, кто помогает Украине и поддерживает нас», — написал украинский лидер. Также Зеленский поучаствовал во встрече с командирами специализированных подразделений ВСУ.

В дополнение к визиту на командный пункт, президент Украины также обсудил оборонительные меры на покровском направлении. В ходе встреч с военными Зеленский ознакомился с докладами о текущей оперативной обстановке и деятельности 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка.

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Глава Украины Владимир Зеленский совершил поездку в подконтрольную Киеву часть Донецкой Народной Республики (ДНР). В ходе визита Зеленский посетил командный пункт тактической группы «Покровск» и снялся у бетонной стелы с надписью «Донецкая область». В своем обращении в telegram-канале, Зеленский выразил благодарность украинским защитникам: «Спасибо всем нашим защитникам и защитницам. Почет всем павшим героям. Благодарю всех, кто помогает Украине и поддерживает нас», — написал украинский лидер. Также Зеленский поучаствовал во встрече с командирами специализированных подразделений ВСУ. В дополнение к визиту на командный пункт, президент Украины также обсудил оборонительные меры на покровском направлении. В ходе встреч с военными Зеленский ознакомился с докладами о текущей оперативной обстановке и деятельности 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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