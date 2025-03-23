Военкоры сообщают о непрекращающихся боях возле Демидовки на границе Белгородской области

РВ: ВСУ пытаются прорваться в белгородском приграничье
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ терпят неудачи в белгородском приграничье, но не оставляют попыток наступлений
ВСУ терпят неудачи в белгородском приграничье, но не оставляют попыток наступлений Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ продолжают неудачные попытки наступления в приграничье Белгородской области, российская армия продолжает отбивать атаки противника в районе села Демидовка. Об этом сообщили военкоры.

«Враг продолжает наступательную операцию в Белгородском приграничье, бои у Демидовки не прекращаются», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны». В частности, ВСУ скапливают резервы у села Марьино (Сумская область), пытаются атаковать в лесополосах у Демидовки, дислоцируются между населенными пунктами Графовка, Липцы и Прилесье. Отмечается, что техника используется только для подвоза военнослужащих к границе.

Подчеркивается, что противнику не удалось добиться сколько-нибудь заметного успеха в данном районе. Несмотря на то, что украинские войска продолжают попытки наступательных операций, ВС РФ успешно охраняет российскую границу — все столкновения проходят на территории Украины. При этом ВСУ могут сохранять активность в приграничье только благодаря постоянно поступающим резервам.

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ВСУ продолжают неудачные попытки наступления в приграничье Белгородской области, российская армия продолжает отбивать атаки противника в районе села Демидовка. Об этом сообщили военкоры. «Враг продолжает наступательную операцию в Белгородском приграничье, бои у Демидовки не прекращаются», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны». В частности, ВСУ скапливают резервы у села Марьино (Сумская область), пытаются атаковать в лесополосах у Демидовки, дислоцируются между населенными пунктами Графовка, Липцы и Прилесье. Отмечается, что техника используется только для подвоза военнослужащих к границе. Подчеркивается, что противнику не удалось добиться сколько-нибудь заметного успеха в данном районе. Несмотря на то, что украинские войска продолжают попытки наступательных операций, ВС РФ успешно охраняет российскую границу — все столкновения проходят на территории Украины. При этом ВСУ могут сохранять активность в приграничье только благодаря постоянно поступающим резервам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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