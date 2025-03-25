В Махачкале произошел второй взрыв газа за час: что случилось в магазине сотовой связи

В Махачкале прогремел второй взрыв, теперь уже в одноэтажном здании, недалеко от первого ЧП в многоэтажном доме. В результате инцидента пострадали четыре человека. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Что произошло
В Махачкале прогремел второй взрыв. На этот раз инцидент произошел в одноэтажном здании закусочной, через стенку от салона сотовой связи «Безлимит» по адресу Шамиля, 66. Вследствие взрыва в салоне сотовой связи начался пожар на площади 15 квадратных метров.
Пострадавшие
В результате ЧП получили ранения четыре человека, некоторые из них прохожие. Все пострадавшие были немедленно доставлены в районную клиническую больницу имени А. В. Вишневского. Согласно последним данным, трое из них находятся в критическом состоянии, а состояние одного оценивается как удовлетворительное.
Отмечается, что расстояние между местами двух последних взрывов составляет 4,3 км, а временной интервал между ними — 30 минут. Взрывная волна привела к обрушению стены здания. Постройка не перестает дымиться. округ места происшествия собралась толпа людей.
Причина взрыва
Причиной взрыва послужил хлопок газовоздушной смеси. По предварительной информации, взорвался баллон газа. «Произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на площади 15 квадратных метров», — сказали РИА Новости в МЧС России.
Заявление МЧС
«В Махачкале ликвидируют последствия хлопка газа в магазине», — сообщает МЧС России. На месте происшествия задействованы 25 спасателей и 7 машин МЧС.
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