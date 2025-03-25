Лукашенко похвастался «белорусской диктатурой», о которой мечтает полмира

Лукашенко: полмира завидует белорусской модели управления
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Лукашенко подчеркнул, что каждый в Беларуси имеет конституционное право и возможность высказаться
Лукашенко подчеркнул, что каждый в Беларуси имеет конституционное право и возможность высказаться Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что полмира завидует «белорусской диктатуре». Об этом он сказал на церемонии инаугурации во Дворце Независимости.

«Полмира мечтает о нашей „диктатуре“ — диктатуре реальных дел и интересов наших людей. И со свободой слова у нас все в порядке», — заявил Лукашенко, его слова приводит БЕЛТА. 

По его словам, Беларусь за последние десятилетия превратилась из малоизвестной страны в государство, которое звучит на весь мир. «Что знали о Республике Беларусь каких-то три десятка лет назад? Почти ничего. А сегодня наша страна имеет значение!» — отметил президент.

Он добавил, что независимость и открытая позиция Беларуси на международной арене вызывают раздражение у некоторых внешних сил. Лукашенко также обратил внимание на внутреннюю стабильность и демократию, заявив, что «демократии побольше, чем у тех, кто называет себя ее эталоном».

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что полмира завидует «белорусской диктатуре». Об этом он сказал на церемонии инаугурации во Дворце Независимости. «Полмира мечтает о нашей „диктатуре“ — диктатуре реальных дел и интересов наших людей. И со свободой слова у нас все в порядке», — заявил Лукашенко, его слова приводит БЕЛТА.  По его словам, Беларусь за последние десятилетия превратилась из малоизвестной страны в государство, которое звучит на весь мир. «Что знали о Республике Беларусь каких-то три десятка лет назад? Почти ничего. А сегодня наша страна имеет значение!» — отметил президент. Он добавил, что независимость и открытая позиция Беларуси на международной арене вызывают раздражение у некоторых внешних сил. Лукашенко также обратил внимание на внутреннюю стабильность и демократию, заявив, что «демократии побольше, чем у тех, кто называет себя ее эталоном».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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