Росфинмониторинг начнет блокировать карты дропперов

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У службы финансовой разведки появятся полномочия по приостановке операций граждан
У службы финансовой разведки появятся полномочия по приостановке операций граждан Фото:

Росфинмониторинг начет самостоятельно, без суда блокировать карты дроперов (людей, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег — прим. URA.RU). Заместитель руководителя службы финансовой разведки Герман Негляд подчеркнул, что данная мера направлена на пресечение незаконной деятельности не столько участников, сколько организаторов сомнительных схем.

«Свою роль мы видим в первую очередь в том, чтобы за счёт поиска, оперативного блокирования и конфискации преступных доходов сделать этот криминальный бизнес максимально невыгодным», — подчеркнул Негляд в беседе с РБК. По его словам, новая мера вступит в силу с 1 июня 2025 года.

Негляд указал, что одним из законодательных инструментов, направленных на решение поставленной проблемы, стал закон, принятый в конце прошлого года. Этот закон предоставляет Росфинмониторингу полномочия приостанавливать финансовые операции на срок до 10 дней в случаях, когда возникает подозрение в их использовании для легализации доходов, полученных преступным путем.

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Росфинмониторинг начет самостоятельно, без суда блокировать карты дроперов (людей, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег — прим. URA.RU). Заместитель руководителя службы финансовой разведки Герман Негляд подчеркнул, что данная мера направлена на пресечение незаконной деятельности не столько участников, сколько организаторов сомнительных схем. «Свою роль мы видим в первую очередь в том, чтобы за счёт поиска, оперативного блокирования и конфискации преступных доходов сделать этот криминальный бизнес максимально невыгодным», — подчеркнул Негляд в беседе с РБК. По его словам, новая мера вступит в силу с 1 июня 2025 года. Негляд указал, что одним из законодательных инструментов, направленных на решение поставленной проблемы, стал закон, принятый в конце прошлого года. Этот закон предоставляет Росфинмониторингу полномочия приостанавливать финансовые операции на срок до 10 дней в случаях, когда возникает подозрение в их использовании для легализации доходов, полученных преступным путем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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