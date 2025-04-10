10 апреля 2025

Кунсткамера убирает своих главных экспонатов: куда пропали уроды

Кунсткамера в Петербурге отказывается от имиджа музея уродов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
К 2022 году количество экспонатов значительно уменьшилось, оставив лишь несколько витрин
К 2022 году количество экспонатов значительно уменьшилось, оставив лишь несколько витрин Фото:

В Петербурге в Кунсткамере произошли изменения в экспозиции. Инициированный благотворительным фондом Владимира Потанина проект ребрендинга музея, начатый в 2015 году, стремился изменить восприятие Кунсткамеры как «музея уродов». Это решение поддерживалось желанием представить анатомические коллекции как объекты научного, а не развлекательного характера. Об этом сообщает «МК в Питере».

«Большая часть наших посетителей хотела видеть, как они говорят, уродов. Эти анатомические коллекции имеют огромное научное значение в России, но не воспринимаются так российскими зрителями», — жаловался журналистам «МК в Питере» бывший директор музея Юрий Чистов. К 2022 году количество экспонатов значительно уменьшилось, оставив лишь несколько витрин, доступ к которым ограничен из-за больших очередей. Это привело к разочарованию посетителей, которые ожидали увидеть знаменитую коллекцию. В ответ на публичное недовольство, депутаты местного заксобрания начали искать разъяснения у руководства музея.

По информации от депутатов, в музее планируется создание специализированного «кабинета анатомии», где экспонаты будут представлены в еще большем объеме, чем раньше. Сокращение коллекции анатомических экспонатов и изменение фокуса экспозиции могут повлиять на туристический поток в Кунсткамеру, который традиционно привлекал посетителей именно уникальностью своих коллекций. На данный момент музей не предоставил официальных комментариев по поводу текущих изменений и планов на будущее.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Петербурге в Кунсткамере произошли изменения в экспозиции. Инициированный благотворительным фондом Владимира Потанина проект ребрендинга музея, начатый в 2015 году, стремился изменить восприятие Кунсткамеры как «музея уродов». Это решение поддерживалось желанием представить анатомические коллекции как объекты научного, а не развлекательного характера. Об этом сообщает «МК в Питере». «Большая часть наших посетителей хотела видеть, как они говорят, уродов. Эти анатомические коллекции имеют огромное научное значение в России, но не воспринимаются так российскими зрителями», — жаловался журналистам «МК в Питере» бывший директор музея Юрий Чистов. К 2022 году количество экспонатов значительно уменьшилось, оставив лишь несколько витрин, доступ к которым ограничен из-за больших очередей. Это привело к разочарованию посетителей, которые ожидали увидеть знаменитую коллекцию. В ответ на публичное недовольство, депутаты местного заксобрания начали искать разъяснения у руководства музея. По информации от депутатов, в музее планируется создание специализированного «кабинета анатомии», где экспонаты будут представлены в еще большем объеме, чем раньше. Сокращение коллекции анатомических экспонатов и изменение фокуса экспозиции могут повлиять на туристический поток в Кунсткамеру, который традиционно привлекал посетителей именно уникальностью своих коллекций. На данный момент музей не предоставил официальных комментариев по поводу текущих изменений и планов на будущее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...