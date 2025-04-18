Суд арестовал имущество бывших топ-менеджеров «Газпрома»

На имущество бывших топ-менеджеров «Газпрома» Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова наложен арест. Такое решение вынес Фрунзенский районный суд в рамках обеспечительных мер, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
Арест наложен по иску Генпрокуратуры РФ. Ограничительные меры введены в отношении недвижимости Селезнева и Митюшова и имущества их предприятий (складские комплексы «Южные врата» компании «Инстоун девелопмент», «Дмитровский завод газобетонных изделий» и другие).
Генпрокуратура РФ ранее потребовала обратить в доход государства 100% акций предприятий, контролируемых Селезневым и Митюшовым. По информации надзорного ведомства, бывшие топы «Газпрома» вывели из ООО «Газпром нефтехим Салават» около 150 миллиардов рублей. Часть денег ушла на зарубежные счета, часть была легализована с помощью покупки бизнес-структур в России.
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