Суд арестовал имущество бывших топ-менеджеров «Газпрома»

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Суд арестовал недвижимость и предприятий бывших топ-менеджеров «Газпрома»
Суд арестовал недвижимость и предприятий бывших топ-менеджеров «Газпрома» Фото:

На имущество бывших топ-менеджеров «Газпрома» Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова наложен арест. Такое решение вынес Фрунзенский районный суд в рамках обеспечительных мер, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Арест наложен по иску Генпрокуратуры РФ. Ограничительные меры введены в отношении недвижимости Селезнева и Митюшова и имущества их предприятий (складские комплексы «Южные врата» компании «Инстоун девелопмент», «Дмитровский завод газобетонных изделий» и другие).

Генпрокуратура РФ ранее потребовала обратить в доход государства 100% акций предприятий, контролируемых Селезневым и Митюшовым. По информации надзорного ведомства, бывшие топы «Газпрома» вывели из ООО «Газпром нефтехим Салават» около 150 миллиардов рублей. Часть денег ушла на зарубежные счета, часть была легализована с помощью покупки бизнес-структур в России.

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На имущество бывших топ-менеджеров «Газпрома» Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова наложен арест. Такое решение вынес Фрунзенский районный суд в рамках обеспечительных мер, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Арест наложен по иску Генпрокуратуры РФ. Ограничительные меры введены в отношении недвижимости Селезнева и Митюшова и имущества их предприятий (складские комплексы «Южные врата» компании «Инстоун девелопмент», «Дмитровский завод газобетонных изделий» и другие). Генпрокуратура РФ ранее потребовала обратить в доход государства 100% акций предприятий, контролируемых Селезневым и Митюшовым. По информации надзорного ведомства, бывшие топы «Газпрома» вывели из ООО «Газпром нефтехим Салават» около 150 миллиардов рублей. Часть денег ушла на зарубежные счета, часть была легализована с помощью покупки бизнес-структур в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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