Тренера по восточным танцам изнасиловали и зверски убили в Дзержинске

В лесу Дзержинска Нижегородской области обнаружено тело 48-летней преподавательницы восточных танцев и сотрудницы администрации города Натальи Анисимовой. Как сообщают издания, женщину изнасиловали и избили во время велосипедной прогулки, в результате чего она скончалась.
"В Нижегородской области произошло зверское преступление: 48-летняя преподаватель восточных танцев Наталья Анисимова была обнаружена мертвой. До этого ее избили и изнасиловали", — пишет Life.ru. Инцидент произошел несколько дней назад неподалеку от реки Воложка.
По данным источника издания, предварительное расследование показало, что нападение на Анисимову было совершено в дневное время. Тело женщины нашли в лесном массиве Дзержинска. По предварительным данным, ее сначала избили и изнасиловали, а затем оставили в лесу, где она умерла от полученных травм.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту случившегося. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления и разыскивают подозреваемого. Сейчас личность нападавшего не определена.
Ранее в СК России сообщили, что россиянка стала жертвой смертельного изнасилования, проспав остановку. Женщина, возвращавшаяся на пригородном поезде из Москвы, уснула в пути и проснулась уже в городе Электросталь. Там к ней подошел водитель такси, который предложил довезти ее до дома. Мужчина впоследствии совершил над женщиной насильственные действия и лишил ее жизни.
