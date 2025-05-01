Путин поблагодарил президента ОАЭ за возвращение пленных россиян на Пасху

Президент России Владимир Путин выразил свою благодарность коллеге из ОАЭ Мухаммеду Аль Нахайяну за содействие в возвращении на родину 246 российских военнослужащих в преддверии Пасхи. Эту информацию передала пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин высоко оценил оказываемое Эмиратами содействие в организации обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной», — говорится на официальном сайте Кремля. Там добавили, что российский президент поблагодарил Аль Нахайяна за возвращение 246 российских военнослужащих на родину в канун Пасхи.
Россия и Украина 19 апреля осуществили обмен пленными «246 на 246», о чем сообщало Минобороны РФ. Дополнительно Украина получила 31 раненного пленного, в то время как Россия возвратила 15 солдат, нуждающихся в срочной помощи. Все освобожденные военнослужащие РФ сейчас находятся в Белоруссии, где им предоставляют медицинскую и психологическую помощь, а затем их доставят в Россию для дальнейшего лечения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.