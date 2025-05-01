Путин поблагодарил президента ОАЭ за возвращение пленных россиян на Пасху

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Путин положительно отметил помощь ОАЭ в обмене пленными
Путин положительно отметил помощь ОАЭ в обмене пленными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин выразил свою благодарность коллеге из ОАЭ Мухаммеду Аль Нахайяну за содействие в возвращении на родину 246 российских военнослужащих в преддверии Пасхи. Эту информацию передала пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин высоко оценил оказываемое Эмиратами содействие в организации обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной», — говорится на официальном сайте Кремля. Там добавили, что российский президент поблагодарил Аль Нахайяна за возвращение 246 российских военнослужащих на родину в канун Пасхи.

Россия и Украина 19 апреля осуществили обмен пленными «246 на 246», о чем сообщало Минобороны РФ. Дополнительно Украина получила 31 раненного пленного, в то время как Россия возвратила 15 солдат, нуждающихся в срочной помощи. Все освобожденные военнослужащие РФ сейчас находятся в Белоруссии, где им предоставляют медицинскую и психологическую помощь, а затем их доставят в Россию для дальнейшего лечения.

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Президент России Владимир Путин выразил свою благодарность коллеге из ОАЭ Мухаммеду Аль Нахайяну за содействие в возвращении на родину 246 российских военнослужащих в преддверии Пасхи. Эту информацию передала пресс-служба Кремля. «Владимир Путин высоко оценил оказываемое Эмиратами содействие в организации обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной», — говорится на официальном сайте Кремля. Там добавили, что российский президент поблагодарил Аль Нахайяна за возвращение 246 российских военнослужащих на родину в канун Пасхи. Россия и Украина 19 апреля осуществили обмен пленными «246 на 246», о чем сообщало Минобороны РФ. Дополнительно Украина получила 31 раненного пленного, в то время как Россия возвратила 15 солдат, нуждающихся в срочной помощи. Все освобожденные военнослужащие РФ сейчас находятся в Белоруссии, где им предоставляют медицинскую и психологическую помощь, а затем их доставят в Россию для дальнейшего лечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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