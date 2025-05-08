Ушаков поделился информацией о будущем развитии переговоров по Украине

Дальнейшие шаги Москвы по разрешению конфликта на Украине во многом будут зависеть от итогов трехдневного режима прекращения огня в честь 80-летия Победы. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Давайте дождемся окончания перемирия. От этого будет зависеть множество факторов, включая наши следующие шаги», — заявил Ушаков в эфире Первого канала. Таким образом он прокомментировал, влияет ли позиция Киева на готовность России вести прямые переговоры без выдвижения предварительных условий.
Президент Российской Федерации Владимир Путин 28 апреля распорядился установить временное прекращение огня на время проведения празднования Дня Победы. Все военные операции должны быть приостановлены с полуночи 7 на 8 мая и до полуночи 10 на 11 мая.
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