Приезд европейских лидеров в Москву на Парад Победы можно охарактеризовать как акт истинного героизма. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Прибытие европейских лидеров в Москву на Парад Победы является актом героизма», — передает слова Пескова «Первый канал». Он добавил, что многие из них приехали, несмотря на оказываемое давление.
На параде в Москве, посвященном Дню Победы, присутствовали множество иностранных лидеров, среди которых председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Венесуэлы Николас Мадуро, Сербии Александар Вучич и другие. Всего в мероприятии участвовало около тридцати зарубежных руководителей, а некоторые страны, такие как Белоруссия, Вьетнам и Казахстан, представили свои парадные расчеты на Красной площади.
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