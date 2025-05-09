Песков назвал актом героизма приезд европейских лидеров в Москву

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Многие европейские политики приехали, несмотря на давление, заявил Песков
Многие европейские политики приехали, несмотря на давление, заявил Песков Фото:
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Приезд европейских лидеров в Москву на Парад Победы можно охарактеризовать как акт истинного героизма. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Прибытие европейских лидеров в Москву на Парад Победы является актом героизма», — передает слова Пескова «Первый канал». Он добавил, что многие из них приехали, несмотря на оказываемое давление.

На параде в Москве, посвященном Дню Победы, присутствовали множество иностранных лидеров, среди которых председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Венесуэлы Николас Мадуро, Сербии Александар Вучич и другие. Всего в мероприятии участвовало около тридцати зарубежных руководителей, а некоторые страны, такие как Белоруссия, Вьетнам и Казахстан, представили свои парадные расчеты на Красной площади.

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Приезд европейских лидеров в Москву на Парад Победы можно охарактеризовать как акт истинного героизма. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Прибытие европейских лидеров в Москву на Парад Победы является актом героизма», — передает слова Пескова «Первый канал». Он добавил, что многие из них приехали, несмотря на оказываемое давление. На параде в Москве, посвященном Дню Победы, присутствовали множество иностранных лидеров, среди которых председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Венесуэлы Николас Мадуро, Сербии Александар Вучич и другие. Всего в мероприятии участвовало около тридцати зарубежных руководителей, а некоторые страны, такие как Белоруссия, Вьетнам и Казахстан, представили свои парадные расчеты на Красной площади.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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