Мединский: Москва и Киев в будущем обменяются мнениями по концу огня на СВО

Мединский сделал заявление после конца переговоров в Стамбуле
новость из сюжетаВ Стамбуле проходят российско-украинские переговоры
Украинская и российская сторона договорились обменяться в будущем мнениями по прекращению огня в зоне СВО. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский после переговоров в Стамбуле.
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