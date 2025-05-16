Мединский анонсировал рекордный обмен пленными с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мединский заявил о новом обмене пленными России и Украины
Мединский заявил о новом обмене пленными России и Украины Фото:

Глава делегации России на прошедших в Стамбуле мирных переговорах с Украиной Владимир Мединский анонсировал очередной обмен пленными с Киевом. Речь на этот раз идет о тысяче человек на тысячу, что является рекордом за все время проведение СВО. Кроме этого, Мединский отметил, что российская делегация в целом двольна результатами встречи.

«В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными. Тысяча на тысячу человек», — заявил Мединский во время своего пресс-подхода после окончания переговоров.

Помимо этого, глава российской делегации отметил, что Москва и Киев договорились представить свои видения прекращения огня между сторонами. Они будут представлены в виде детальных предложений. Кроме того, Киев запросил встречу глав двух государств, что Россия приняла к сведению.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава делегации России на прошедших в Стамбуле мирных переговорах с Украиной Владимир Мединский анонсировал очередной обмен пленными с Киевом. Речь на этот раз идет о тысяче человек на тысячу, что является рекордом за все время проведение СВО. Кроме этого, Мединский отметил, что российская делегация в целом двольна результатами встречи. «В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными. Тысяча на тысячу человек», — заявил Мединский во время своего пресс-подхода после окончания переговоров. Помимо этого, глава российской делегации отметил, что Москва и Киев договорились представить свои видения прекращения огня между сторонами. Они будут представлены в виде детальных предложений. Кроме того, Киев запросил встречу глав двух государств, что Россия приняла к сведению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...