Мединский анонсировал рекордный обмен пленными с Украиной

Глава делегации России на прошедших в Стамбуле мирных переговорах с Украиной Владимир Мединский анонсировал очередной обмен пленными с Киевом. Речь на этот раз идет о тысяче человек на тысячу, что является рекордом за все время проведение СВО. Кроме этого, Мединский отметил, что российская делегация в целом двольна результатами встречи.
«В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными. Тысяча на тысячу человек», — заявил Мединский во время своего пресс-подхода после окончания переговоров.
Помимо этого, глава российской делегации отметил, что Москва и Киев договорились представить свои видения прекращения огня между сторонами. Они будут представлены в виде детальных предложений. Кроме того, Киев запросил встречу глав двух государств, что Россия приняла к сведению.
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