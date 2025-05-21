Том Круз впервые рассказал о своей новой молодой возлюбленной

Актер Том Круз впервые публично высказался о своих профессиональных и личных отношениях со своей коллегой, актрисой Аной де Армас. Об этом он рассказал в интервью изданию Extra.
«Очень, очень талантливая, великолепная драматическая актриса, комедийная, с потрясающими способностями, быстро учится», — сказал он об актрисе, сообщает Extra. Поделиться своими впечатлениями Круз решил после того, как де Армас заявила в программе "Good Morning America" о своем участии в нескольких совместных проектах с Крузом.
Романтические слухи о взаимоотношениях между Крузом и де Армас начали распространяться несколько месяцев назад, однако источники, близкие к паре, утверждают, что между ними нет романтических чувств, и их связь чисто профессиональная. Том Круз был женат дважды: на Николь Кидман, с которой у него двое приемных детей, и на Кэти Холмс, с которой у актера есть общая дочь Сури.
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