Дочь олигарха Малофеева роскошно отдохнула в Японии после того, как он назвал страну рабом Запада

Дочь олигарха Малофеева отдохнула в Японии, потратив тысячи евро
© Служба новостей «URA.RU»
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Дочь Малофеева, на которого Япония наложила санкции, отдохнула в Токио
Дочь Малофеева, на которого Япония наложила санкции, отдохнула в Токио Фото:

Старшая дочь православного олигарха Константина Малофеева — Наталья — провела 2,5 недели в Японии, куда летела бизнес-классом и где посещала винтажные магазины, гору Фудзи и парк студии Universal. Она опубликовала соответствующие посты и видео в соцсетях.

«2,5 недели в Японии. Еда, шоппинг, культура и развлечения», — гласит надпись на одном из блогов Натальи. Билет в бизнес-класс до Японии стоит около тысячи евро, билет в парк студии Universal на двоих — около 30 тысяч. Она отдыхала в стране заходящего солнца вместе с мужем — Иваном Коваленко, внуком омского бизнесмена Бориса Коваленко, который в настоящее время живет в Лондоне. Вместе они посещали также гору Фудзи и делала закупки в винтажных магазинах.

Ранее Константин Малофеев заявлял, что правящие партии в Японии контролируют глобалисты-олигархи и что страна должна России около 80 миллиардов долларов. Также предприниматель поддерживал мнение философа Александра Дугина о том, что Япония — раб Запада. При этом эта страна вводила персональные санкции на Малофеева — с 3 марта 2022 года ему запрещен въезд туда.

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Старшая дочь православного олигарха Константина Малофеева — Наталья — провела 2,5 недели в Японии, куда летела бизнес-классом и где посещала винтажные магазины, гору Фудзи и парк студии Universal. Она опубликовала соответствующие посты и видео в соцсетях. «2,5 недели в Японии. Еда, шоппинг, культура и развлечения», — гласит надпись на одном из блогов Натальи. Билет в бизнес-класс до Японии стоит около тысячи евро, билет в парк студии Universal на двоих — около 30 тысяч. Она отдыхала в стране заходящего солнца вместе с мужем — Иваном Коваленко, внуком омского бизнесмена Бориса Коваленко, который в настоящее время живет в Лондоне. Вместе они посещали также гору Фудзи и делала закупки в винтажных магазинах. Ранее Константин Малофеев заявлял, что правящие партии в Японии контролируют глобалисты-олигархи и что страна должна России около 80 миллиардов долларов. Также предприниматель поддерживал мнение философа Александра Дугина о том, что Япония — раб Запада. При этом эта страна вводила персональные санкции на Малофеева — с 3 марта 2022 года ему запрещен въезд туда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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