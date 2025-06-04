Дочь олигарха Малофеева роскошно отдохнула в Японии после того, как он назвал страну рабом Запада

Старшая дочь православного олигарха Константина Малофеева — Наталья — провела 2,5 недели в Японии, куда летела бизнес-классом и где посещала винтажные магазины, гору Фудзи и парк студии Universal. Она опубликовала соответствующие посты и видео в соцсетях.
«2,5 недели в Японии. Еда, шоппинг, культура и развлечения», — гласит надпись на одном из блогов Натальи. Билет в бизнес-класс до Японии стоит около тысячи евро, билет в парк студии Universal на двоих — около 30 тысяч. Она отдыхала в стране заходящего солнца вместе с мужем — Иваном Коваленко, внуком омского бизнесмена Бориса Коваленко, который в настоящее время живет в Лондоне. Вместе они посещали также гору Фудзи и делала закупки в винтажных магазинах.
Ранее Константин Малофеев заявлял, что правящие партии в Японии контролируют глобалисты-олигархи и что страна должна России около 80 миллиардов долларов. Также предприниматель поддерживал мнение философа Александра Дугина о том, что Япония — раб Запада. При этом эта страна вводила персональные санкции на Малофеева — с 3 марта 2022 года ему запрещен въезд туда.
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