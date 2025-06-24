Зеленский решил, что дешевая нефть остановит конфликт на Украине

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Зеленский призвал добиться снижения российской нефти до 30 долларов за баррель
Зеленский призвал добиться снижения российской нефти до 30 долларов за баррель Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Чтобы остановить конфликт на Украине, необходимо ужесточить санкционные меры против российской нефти и добиться снижения ее цены. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский

«Нам нужен сильный 18 пакет санкций ЕС. Нам нужны жесткие, болезненные санкции в отношении российской нефти», — написал в своем telegram-канале глава киевского режима. Он отметил, что только такие меры могут привести к остановке конфликта на Украине.

Кроме того, Зеленский предложил установить предельную цену на российскую нефть в размере 30 долларов за баррель. Кроме того, он обратился к государствам Европы и членам НАТО с предупреждением о якобы возможной угрозе военных действий со стороны России против этих стран.

Ранее Зеленский также выступил с предупреждением в адрес НАТО о возможных «военных операциях России» на территории стран-членов альянса. Однако он не представил подтверждающих доказательств этим обвинениям, передает «360.ru».

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Чтобы остановить конфликт на Украине, необходимо ужесточить санкционные меры против российской нефти и добиться снижения ее цены. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.  «Нам нужен сильный 18 пакет санкций ЕС. Нам нужны жесткие, болезненные санкции в отношении российской нефти», — написал в своем telegram-канале глава киевского режима. Он отметил, что только такие меры могут привести к остановке конфликта на Украине. Кроме того, Зеленский предложил установить предельную цену на российскую нефть в размере 30 долларов за баррель. Кроме того, он обратился к государствам Европы и членам НАТО с предупреждением о якобы возможной угрозе военных действий со стороны России против этих стран. Ранее Зеленский также выступил с предупреждением в адрес НАТО о возможных «военных операциях России» на территории стран-членов альянса. Однако он не представил подтверждающих доказательств этим обвинениям, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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